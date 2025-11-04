獨／謝侑芯經紀人控假消息太多　將委任律師提告黃明志三大罪

記者葉文正／台北報導

網紅謝侑芯猝逝命案重大進展，馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方援引刑事法典302條文（謀殺）調查，全案將以謀殺案偵辦！謝侑芯經紀人Chris也表示，「將與律師商量，控告黃明志吸毒，提供毒品， 還有現在的可能的謀殺罪，詳細會再跟律師聯絡，不過我們委託的人似乎已被跟蹤，會特別小心。」謝侑芯回到台灣的時程也將再延後。

▲黃明志(右)爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）

Chris面對謝侑芯棘手的情況，今天終於發聲：「原本要讓侑芯本周回到台灣，但是因為案情轉到變成謀殺罪，所以時程會延後，現在要控告黃明志的，至少有吸毒、提供毒品與謀殺等罪，但我並不是律師 也不想裝懂法律，而且馬來西亞法律真的跟台灣不同， 所以只能說我不太確定。」

▲謝侑芯猝逝目前遺體仍未回台。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

對於外界的消息來源，Chris也澄清：「外面亂寫說家屬有去馬來西亞，還甚麼近期會去，都是假消息，我們是委託當地朋友，找律師幫忙訴訟，我們也擔心委託人員的安全，因為好像有人在跟蹤，包括我跟家屬，都是很秘密在進行，確保人身安全。」

由於案情已經升級為謀殺罪，Chris也表示：「現在看起來侑芯的確不能那麼快回來了，我們專業的委託人員在馬來西亞辦事，家屬跟我都在耐心的等待律師的專業推薦，一切都會加倍小心。」除了謝侑芯，擔心還有人受害，所以謝侑芯方面的人員全部都有保鑣與高度警戒。