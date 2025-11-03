隋棠跟管委會糾紛仍未落幕　陳隨意找她一起辦桌暫脫離暴風圈

記者葉文正／台北報導

藝人隋棠今天與賈永婕、陳隨意、千千等人出席《請世界吃桌》記者會，隋棠透露自己在家都是吃原型食物，但過去在國外最懷念的就是花枝羹與蚵仔麵線等美食。不過隋棠之前與住處的管委會有紛爭，今天她回應了。

▲隋棠提到與管委會的糾紛尚未結束。（圖／記者周宸亘攝）

隋棠因家中頂樓漏水問題，長期不到管委會妥善處理，自費近50萬元修繕後，便依法以「管理費抵銷」方式作為消極抗議，引發積欠管理費糾紛。管委會向法院聲請支付命令要求隋棠繳費，但法院認為管委會的催繳程序有問題，已駁回其聲請。隋棠強調已多次溝通但未果，並捐出100萬元給弱勢團體。

▲隋棠與賈永婕難得合作。（圖／記者周宸亘攝）

隋棠今天表示，跟管委會的紛爭至今仍然沒有解決，只是今天是節目記者會，就比較難談到後續，對於跟管委會的問題也感到無奈。

▲陳隨意是廚師出身。（圖／春河劇團提供）

隋棠難得與美食節目有連結，她今天也表示，「希望把自己國家的文化推廣出去，而且我對於辦桌一直有濃厚情感，以前家裡也會辦桌，請大家吃，這種美好文化要讓大家知道，這次我爭取下廚，但不被信任，怕我搞砸，這次想把台灣大菜推廣給國外的朋友，我在國外最思念台灣小吃，花枝羹，蚵仔麵線，蚵仔煎等，不過她說在家裡都是吃素，或是吃魚，先生也吃原型食物，帶小孩們去吃BUFFET，拿回來都是綠的，例如花椰菜豌豆，苜蓿芽等。

這次有五個隊友分工，隋棠說，其實每個項目都要會，前台後場都要能處理，還有水腳，招待布置，主持人，活絡氣氛的，腳色很多，陳隨意說，「我是歌手，又是主廚，物價上漲現在做團膳真的比較不好做，這幾年蠻有感，我十幾歲就半工半讀當廚師，有很多好料可以先試吃，就一路走到現在30幾年廚師，也在學英文，浩子跟藍正龍就很會演，我很會煮，千千很會吃，我們從打桌到擺桌椅，到舞台表演都有，在紐約封街辦十到十五桌。」

YTR千千則笑說，「我常常吃播，一開始接到通知，想說我是否要當攝影師，因為語言煮菜等我都不行，學日語，正在努力中，也報廚藝班，不管什麼都要會。