謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因　家人痛心：只想要真相

記者張筱涵／綜合報導

謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，消息震驚演藝圈。經紀人兼多年好友Chris於3日表示未收到當地檢警正式資料，目前資訊相當混亂，且家人只想要真相。

▲謝侑芯在馬來西亞離世，享年31歲。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900）



據《中國時報》報導，Chris受訪表示未收到檢警正式資料，因此認為當地警方突然公開案情很意外，進而澄清謝侑芯沒有心臟問題，更沒見過對方使用毒品，接著替家人轉述「他們只想要一個真相」。至於遺體運送回台這部分，他說當地表示不可能，因為必須注射防腐劑，這樣蛛絲馬跡的證據會被消滅。

根據馬來西亞《星洲日報》報導，黃明志向警方供稱，與謝侑芯是為拍攝影片而合作，當晚兩人於飯店房間內討論工作，期間謝侑芯進浴室洗澡，約半小時未出現。他進入查看時，發現對方倒在浴缸中昏迷不醒，立即進行心肺復甦術，但最終仍回天乏術。

警方在現場搜出疑似毒品及壯陽藥，並對黃明志進行尿液檢測，結果對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等四項成分呈陽性反應。目前死者的真正死因尚待法醫確認，警方仍在等待進一步檢驗結果。

另據《光明日報》報導，警方懷疑謝侑芯生前曾接觸毒品，並與黃明志發生性行為，甚至不排除她猝逝後被移往浴室的可能。

