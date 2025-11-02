護理女神猝死大馬！　黃明志捲風波反揭「奪命關鍵內幕」

▲謝侑芯猝逝異鄉。（圖／翻攝IG／謝侑芯）



記者翁子涵／台北報導

有「護理師女神」之稱的台灣網紅謝侑芯曾擔任護理師，擁有E級驚人身材，不料上月22日卻傳出在馬來西馬拍攝期間因心臟病發意外猝死飯店浴缸，享年31歲，不料死因疑似不單純，今（2日）驚爆當天黃明志也在飯店房內，身上還被搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭逮捕，黃明志稍早則發文否認吸毒，並爆料當下救護車竟然遲到將近1個小時，謝侑芯回天乏術。

黃明志稍早否認吸毒，並強調自己沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，「頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」對於謝侑芯之死，黃明志稍早爆料當下救護車竟然遲到將近1個小時，「我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵。」曝光謝侑芯疑似錯過黃金救援時間。

不過事發後，謝侑芯經紀人Chris回應目前得知的消息，馬來西亞醫院方面告知謝侑芯死因為「心臟病發作」，且情況緊急，「當下好像是未有急救的可能性」。而謝家家屬對於這個結果難以接受，仍在思考是否要進一步追查，因為在他們眼中，謝侑芯平時「身體很健康、愛運動」，難以相信會突然猝逝。

