護理女神猝逝！黃明志在場被搜9藥丸...裝沒事12天遭罵爆

▲謝侑芯猝逝大馬。（圖／翻攝IG／謝侑芯）



記者翁子涵／台北報導

有「護理師女神」之稱的台灣網紅謝侑芯曾擔任護理師，擁有E級驚人身材，不料上月22日卻傳出在馬來西馬拍攝期間因心臟病發意外猝死飯店浴缸，享年31歲，不料案情疑似不單純，被傳出當伴遊、雲頂嗑藥等，今（2日）卻驚爆當天黃明志也在飯店房內，身上還被搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，被當場逮捕，引發外界震驚，不過自從上月22日來，黃明志都裝沒事照常發文宣傳作品，引來網友罵翻，對此，稍早他也發文作出回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝侑芯飯店浴缸昏迷，黃明志也在房內。（圖／翻攝自臉書）



今爆出黃明志當天也在飯店房內，但員警趕抵現場時，謝侑芯已無生命跡象，警方隨後從黃明志身上查獲9粒疑似毒品藍色藥丸，當場被逮捕，並依相關法令起訴，他雖否認犯行，仍繳交保釋金獲准保釋，雖然今天內幕才爆出，然而，黃明志自22日以來照常活躍於社群媒體，泰然自若的態度引爆網友怒火灌爆留言。

黃明志稍早發聲明解釋：「之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情。這幾天我們也遭到了

blackmail（黑函）勒索，如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」並強調自己沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，「頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」

