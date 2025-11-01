ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

粿粿17分鐘完整懺悔全文
2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　
Energy休團不能來！日天團找2人救場
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 王子 謝侑芯 坣娜 簡廷芮 安心亞 沈娜娜 吳映潔

高爾宣娶大9歲芮德...首曝戀愛內幕　一年生2胎她嗨喊：天生適合當媽媽

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣和大9歲的芮德2024年6月宣布結婚，如今將迎來二寶誕生，夫妻倆近日接受親子雜誌專訪，芮德笑稱二寶是順其自然的驚喜：「醫師說生完一年內容易懷孕，結果第一次就中！」她透露懷第二胎雖然初期稍有低血糖、頭暈，但整體狀況很好，「大家都說我天生適合當媽媽。」

▲▼高爾宣、芮德。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲高爾宣、芮德結婚一年多。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

談起兩人的愛情故事，從三年友情起跑，從「互嗆互看不順眼」到攜手步入婚姻，如今成為育兒好夥伴，高爾宣笑說自己國小就立志28歲結婚，「結果真的實現了！」婚後生活如願踏實，「當爸爸讓我變得更確定，我現在做的一切，都是為了家和孩子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人原是同團CHING G SQUAD的好友，彼此個性強烈、互不對盤，再加上年齡差距，「她大我9歲，一直都不在我的雷達裡！」沒想到感情轉折就在「都單身的那一年」突然來電。芮德回憶：「原本只是朋友，結果突然有了感覺，連擁抱都變得自然。」高爾宣說：「當你早就知道對方最不完美的樣子，談戀愛就不容易出問題。」兩人笑稱友誼時期已經「磨合完畢」，正式交往後幾乎零爭吵。

▲▼高爾宣、芮德。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲高爾宣、芮德即將迎來二寶出生。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

婚後的高爾宣更懂得感謝芮德，稱她是「情緒上的避風港」。「她是那種會照顧全場的人，但交往後才發現，她其實也會累，只是習慣先顧大家。」他表示，當初自己剛出社會壓力大、接收很多負能量，「是她給我滿滿正能量，不帶目的地幫我走出低潮。」芮德聽完笑說：「這段話我還是第一次聽到。」

成為父母後，兩人都覺得女兒讓家庭更完整。芮德坦言曾經不想生小孩，擔心環境惡化、經濟壓力太大，但高爾宣鼓勵她：「我們能給孩子好的生活，也會教她怎麼去愛。」如今她笑說：「孩子真的是愛的延續，教我們在愛中學會幸福。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

高爾宣芮德

推薦閱讀

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事！　范姜彥豐要求1600萬離婚

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事！　范姜彥豐要求1600萬離婚

8小時前

粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

6小時前

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」　房貸幾乎全她出

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」　房貸幾乎全她出

7小時前

粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

7小時前

粿粿哭認：和王子有踰矩為！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰

粿粿哭認：和王子有踰矩為！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰

7小時前

范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

7小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

1小時前

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

23小時前

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

4小時前

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

10/31 10:14

獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

4小時前

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

10/31 14:14

熱門影音

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口

「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口
梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！
NCT道英逛士林夜市　被烤魷魚價格嚇到

NCT道英逛士林夜市　被烤魷魚價格嚇到
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

舒淇首執導電影《女孩》：從受傷的童年到溫柔的凝視

舒淇首執導電影《女孩》：從受傷的童年到溫柔的凝視

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

BTS楨國又遭私生「闖入住家」稱：是朋友　他傻眼報警...放話「想被抓走就再來！」

BTS楨國又遭私生「闖入住家」稱：是朋友　他傻眼報警...放話「想被抓走就再來！」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

看更多

【死裡逃生】垃圾車右轉輾機車！ 女騎士奇蹟救回一命

即時新聞

剛剛
剛剛
34分鐘前42

早上還在發文…金曲音樂人屠穎疑跑步摔倒過世　享壽62歲

1小時前1743

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

1小時前75

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

1小時前21

TWICE Momo砸43億買豪宅！全額都現金　住富人區「鄰居是玄彬夫妻」

1小時前30

獨／馮淬帆最後遺作！《蝴蝶大廈》演祖孫成絕響　曹佑寧哀悼：馮爺爺一路好走

2小時前43

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

2小時前4099

粿粿道歉片「這段是最大亮點」他都動容　律師推測：大量女性倒向她

2小時前20

高爾宣娶大9歲芮德...首曝戀愛內幕　一年生2胎她嗨喊：天生適合當媽媽

2小時前30

趙炳圭起訴霸凌爆料者敗訴！　法院：證據不足以證明貼文是假的

3小時前20

蔡思韵戴婚戒首亮相！ 羞認「喊老公有點肉麻」　曝劉俊謙求婚當下：我素顏很醜

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事
    8小時前118164
  2. 粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」
    6小時前74124
  3. 粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」
    7小時前2657
  4. 粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」
    7小時前3864
  5. 粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰
    7小時前5689
  6. 粿粿澄清「離婚主因非外力介入」
    7小時前5667
  7. 范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」
    1小時前3242
  8. 范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」
    23小時前5444
  9. 粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」
    4小時前6495
  10. 護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世
    10/31 10:144260
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合