高爾宣娶大9歲芮德...首曝戀愛內幕　一年生2胎她嗨喊：天生適合當媽媽

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣和大9歲的芮德2024年6月宣布結婚，如今將迎來二寶誕生，夫妻倆近日接受親子雜誌專訪，芮德笑稱二寶是順其自然的驚喜：「醫師說生完一年內容易懷孕，結果第一次就中！」她透露懷第二胎雖然初期稍有低血糖、頭暈，但整體狀況很好，「大家都說我天生適合當媽媽。」

▲高爾宣、芮德結婚一年多。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

談起兩人的愛情故事，從三年友情起跑，從「互嗆互看不順眼」到攜手步入婚姻，如今成為育兒好夥伴，高爾宣笑說自己國小就立志28歲結婚，「結果真的實現了！」婚後生活如願踏實，「當爸爸讓我變得更確定，我現在做的一切，都是為了家和孩子。」

兩人原是同團CHING G SQUAD的好友，彼此個性強烈、互不對盤，再加上年齡差距，「她大我9歲，一直都不在我的雷達裡！」沒想到感情轉折就在「都單身的那一年」突然來電。芮德回憶：「原本只是朋友，結果突然有了感覺，連擁抱都變得自然。」高爾宣說：「當你早就知道對方最不完美的樣子，談戀愛就不容易出問題。」兩人笑稱友誼時期已經「磨合完畢」，正式交往後幾乎零爭吵。

▲高爾宣、芮德即將迎來二寶出生。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

婚後的高爾宣更懂得感謝芮德，稱她是「情緒上的避風港」。「她是那種會照顧全場的人，但交往後才發現，她其實也會累，只是習慣先顧大家。」他表示，當初自己剛出社會壓力大、接收很多負能量，「是她給我滿滿正能量，不帶目的地幫我走出低潮。」芮德聽完笑說：「這段話我還是第一次聽到。」

成為父母後，兩人都覺得女兒讓家庭更完整。芮德坦言曾經不想生小孩，擔心環境惡化、經濟壓力太大，但高爾宣鼓勵她：「我們能給孩子好的生活，也會教她怎麼去愛。」如今她笑說：「孩子真的是愛的延續，教我們在愛中學會幸福。」