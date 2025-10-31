鄭雨盛1歲私生子長大了！暴風抽高逼近媽媽腰間　韓網驚：很像他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝鄭雨盛2024年11月爆出私生子風波，他與名模文佳菲生下一子，但兩人並未結婚，此後，他被韓媒爆出至少每月要付孩子生母扶養費韓幣220萬元（約台幣5.5萬元）。小孩現由文佳菲照顧，近日，文佳菲釋出孩子近況照，年滿1歲的他，遺傳了親生父母優良的身高，幾乎快碰到到媽媽的腰間。

▼▲文佳菲小孩長大了。（圖／翻攝自文佳菲IG）



名模文佳菲之子是鄭雨盛親生兒子，自爆出私生子風波後，她的IG幾乎進入停擺狀態，專心育兒，直到30日首度曝光小孩暴風成長的近況，雖只有1歲半左右，但身高遺傳了媽媽名模身材，以及爸爸鄭雨盛187公分的高挑長腿。

▼▲文佳菲小孩長大了。（圖／翻攝自文佳菲IG）



文佳菲釋出的照片中，她經常與兒子出遊，小孩光著踩在草地上，畫面溫馨又可愛，雖是在風波之中出生，但文佳菲給予小孩滿滿的愛，還會特地穿母子裝，兒子背影宛如小版鄭雨盛，照片曝光後，引起熱烈迴響。

▲鄭雨盛爆出私生子風波。（圖／翻攝自鄭雨盛IG）



小孩近況照曝光後，韓網驚呼「長這麼大了」、「感覺就是個小帥哥」、「雖然只有公開部分，但已經飄出爸爸鄭雨盛的感覺了」。鄭雨盛爆出私生子風波後，8月秘密登記結婚，妻子是圈外人，也知曉文佳菲與其兒子的存在。