「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病
睡前吃「6種食物」恐偷走你的睡意
簡廷芮老公反擊「別影響我的家庭」
鄭雨盛1歲私生子長大了！暴風抽高逼近媽媽腰間　韓網驚：很像他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝鄭雨盛2024年11月爆出私生子風波，他與名模文佳菲生下一子，但兩人並未結婚，此後，他被韓媒爆出至少每月要付孩子生母扶養費韓幣220萬元（約台幣5.5萬元）。小孩現由文佳菲照顧，近日，文佳菲釋出孩子近況照，年滿1歲的他，遺傳了親生父母優良的身高，幾乎快碰到到媽媽的腰間。

▲鄭雨盛1歲私生子長大了！暴風抽高逼近媽媽腰間　韓網驚：很像他 。（圖／翻攝自文佳菲IG）

▼▲文佳菲小孩長大了。（圖／翻攝自文佳菲IG）

▲鄭雨盛1歲私生子長大了！暴風抽高逼近媽媽腰間　韓網驚：很像他 。（圖／翻攝自文佳菲IG）

名模文佳菲之子是鄭雨盛親生兒子，自爆出私生子風波後，她的IG幾乎進入停擺狀態，專心育兒，直到30日首度曝光小孩暴風成長的近況，雖只有1歲半左右，但身高遺傳了媽媽名模身材，以及爸爸鄭雨盛187公分的高挑長腿。

▲鄭雨盛1歲私生子長大了！暴風抽高逼近媽媽腰間　韓網驚：很像他 。（圖／翻攝自文佳菲IG）

▼▲文佳菲小孩長大了。（圖／翻攝自文佳菲IG）

▲鄭雨盛1歲私生子長大了！暴風抽高逼近媽媽腰間　韓網驚：很像他 。（圖／翻攝自文佳菲IG）

文佳菲釋出的照片中，她經常與兒子出遊，小孩光著踩在草地上，畫面溫馨又可愛，雖是在風波之中出生，但文佳菲給予小孩滿滿的愛，還會特地穿母子裝，兒子背影宛如小版鄭雨盛，照片曝光後，引起熱烈迴響。

▲鄭雨盛1歲私生子長大了！暴風抽高逼近媽媽腰間　韓網驚：很像他 。（圖／翻攝自文佳菲IG）

▲鄭雨盛爆出私生子風波。（圖／翻攝自鄭雨盛IG）

小孩近況照曝光後，韓網驚呼「長這麼大了」、「感覺就是個小帥哥」、「雖然只有公開部分，但已經飄出爸爸鄭雨盛的感覺了」。鄭雨盛爆出私生子風波後，8月秘密登記結婚，妻子是圈外人，也知曉文佳菲與其兒子的存在。

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

5小時前

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

5小時前

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

4小時前

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

4小時前

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

4小時前

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

4小時前

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

16小時前

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

16小時前

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

7小時前

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

7小時前

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

4小時前

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

4小時前

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

15小時前

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

15小時前

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

1小時前

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

1小時前

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

15小時前

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

15小時前

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

1小時前

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

1小時前

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

3小時前

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

3小時前

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

23小時前

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

23小時前

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
李洙赫現身狂鞠躬　轉身喊「要當家人」

李洙赫現身狂鞠躬　轉身喊「要當家人」
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！
「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口

「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動！」　「這不是結束」仍避不見面ADOR

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動！」　「這不是結束」仍避不見面ADOR

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

【阿嬤手很酸！】壽星媽遲遲不進門...阿嬤舉蛋糕舉到開罵XD

剛剛
剛剛
25分鐘前20

南珉貞跳舞重摔「腳整片發紫」傷照曝光！　腳踝扭轉90度跪地

31分鐘前0

五堅情復出遙遙無期　偉晉先自爆「跨年應該會在舞台上」

37分鐘前0

幻藍小熊備唱高流曝驚喜！親吐「美國遭遣返」心聲：對餅乾抱歉

46分鐘前1

安達祐實離婚2次爆新歡！「親密半同居」被直擊…兩任前夫竟沒斷開

1小時前10

85歲歌王「我沒有封麥！」　謝雷現身原key演唱

1小時前740

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

1小時前0

TXT臺北大巨蛋完售加場！明年2／1再唱一場　搶票時間點曝光

1小時前10

張棋惠帶9歲女體驗農場　KID露出慈父笑「帶她來很值得」 

1小時前1325

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

1小時前2052

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

  1. 護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世
    5小時前4260
  2. 王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權
    4小時前4033
  3. 不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲
    4小時前7827
  4. 粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
    16小時前5668
  5. 粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌
    7小時前3249
  6. 粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲
    4小時前1017
  7. 王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆
    15小時前3057
  8. 快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀
    1小時前1239
  9. 粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱
    15小時前2036
  10. 快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫
    1小時前4052
ETtoday星光雲

