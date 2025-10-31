《暴君的廚師》近期最夯　李彩玟完美詮釋酷愛美食的朝鮮暴君網全好評

文／人物誌

tvN韓劇《暴君的廚師》絕對是近期最夯的焦點韓劇，在韓國收視率最高來到17.1%的驚奇表現，上架Netflix後更在41個國家地區拿下收看排行首位。由《紅天機》導演張太侑執導，集結《歡迎來到王之國》林潤娥、《名校的階梯》李彩玟主演，劇情講述現代法餐主廚穿越時空，來到朝鮮王朝撞見深愛美食的「暴君」，慶幸憑藉一手好本領得以倖存，並譜成一段橫跨五百年的奇幻戀愛喜劇。

▲《暴君的廚師》絕對是近期最夯的焦點韓劇。（圖／tvN，下同）

李彩玟「替補出演」獲一致好評，完美詮釋酷愛美食的朝鮮暴君

剛在料理大賽上奪冠的延志永（林潤娥飾），返國途中因閱讀古籍《望雲錄》，一陣天旋地轉便來到由「燕熙君」李獻（李彩玟飾）治理的朝鮮王朝，意外的穿越打亂志永的人生規劃；李獻撞見身著現代服飾的志永，認為她乃不祥之兆的「鬼女」，卻在因緣際會發現志永的好廚藝，決定押其進宮並成為御膳房最高職位──「待令熟手」，並將以現代料理知識，為朝鮮宮廷帶來驚豔的美食革命。

根據報導，《魷魚遊戲2》朴成焄原本將出演「燕熙君」一角，但因先前誤傳仿《魷魚遊戲》的色情影片封面，深陷炎上風波而自願退出，才由李彩玟替補演出。起初，因李彩玟（2000年）與潤娥（1990 年）相差10歲，年齡差與相較青澀的緣故，導致李彩玟遭到劇迷普遍的不看好；開播後，李彩玟富有張力的演出遠超預期，尤其結局哭喊的悲痛詮釋，更哭紅了千萬國際粉絲的眼睛，勢必將衝擊各大演藝獎項。

朝鮮與大明展開料理對抗賽，潤娥以現代料理大顯神威

除了跨時空戀愛的情節，劇集更為吸睛的亮點，莫過於志永以現代知識，在有限的環境中創作前所未有的料理，馬卡龍、舒肥料理，甚至以古法打造壓力鍋，配上如《中華一番》的浮誇品味場景，讓劇迷是越看越餓。同樣是廚師穿越的情節，很難不把《暴君的廚師》與《哲仁皇后》相作比較，但後者為男主廚靈魂穿越到朝鮮王妃身上，與《暴君的廚師》有截然不同的笑點與發展。

在中文圈最受熱議的，莫過於大明使團來到朝鮮，與朝鮮熟手進行料理比試的環節，演員們為角色苦記中文發音，完結後演員更在個人IG放上手抄拼音，即便最終發音難讓母語者理解，但盡力讓角色還原的演出，無不令觀眾肅然起敬。另外，劇中朝鮮蔘雞湯打敗佛跳牆的情節，導致劇集在中國掀起抵制風波，即便Netflix未向中國提供服務，但仍能看到中國網友氣到跳腳。

《暴君的廚師》經典不敗的穿越甜寵情節，全劇共計12集，目前所有集數已上架Netflix。

