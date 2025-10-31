ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《暴君的廚師》近期最夯　李彩玟完美詮釋酷愛美食的朝鮮暴君網全好評

文／人物誌

tvN韓劇《暴君的廚師》絕對是近期最夯的焦點韓劇，在韓國收視率最高來到17.1%的驚奇表現，上架Netflix後更在41個國家地區拿下收看排行首位。由《紅天機》導演張太侑執導，集結《歡迎來到王之國》林潤娥、《名校的階梯》李彩玟主演，劇情講述現代法餐主廚穿越時空，來到朝鮮王朝撞見深愛美食的「暴君」，慶幸憑藉一手好本領得以倖存，並譜成一段橫跨五百年的奇幻戀愛喜劇。

▲《暴君的廚師》絕對是近期最夯的焦點韓劇。（圖／tvN，下同）

李彩玟「替補出演」獲一致好評，完美詮釋酷愛美食的朝鮮暴君

剛在料理大賽上奪冠的延志永（林潤娥飾），返國途中因閱讀古籍《望雲錄》，一陣天旋地轉便來到由「燕熙君」李獻（李彩玟飾）治理的朝鮮王朝，意外的穿越打亂志永的人生規劃；李獻撞見身著現代服飾的志永，認為她乃不祥之兆的「鬼女」，卻在因緣際會發現志永的好廚藝，決定押其進宮並成為御膳房最高職位──「待令熟手」，並將以現代料理知識，為朝鮮宮廷帶來驚豔的美食革命。

根據報導，《魷魚遊戲2》朴成焄原本將出演「燕熙君」一角，但因先前誤傳仿《魷魚遊戲》的色情影片封面，深陷炎上風波而自願退出，才由李彩玟替補演出。起初，因李彩玟（2000年）與潤娥（1990 年）相差10歲，年齡差與相較青澀的緣故，導致李彩玟遭到劇迷普遍的不看好；開播後，李彩玟富有張力的演出遠超預期，尤其結局哭喊的悲痛詮釋，更哭紅了千萬國際粉絲的眼睛，勢必將衝擊各大演藝獎項。

朝鮮與大明展開料理對抗賽，潤娥以現代料理大顯神威

除了跨時空戀愛的情節，劇集更為吸睛的亮點，莫過於志永以現代知識，在有限的環境中創作前所未有的料理，馬卡龍、舒肥料理，甚至以古法打造壓力鍋，配上如《中華一番》的浮誇品味場景，讓劇迷是越看越餓。同樣是廚師穿越的情節，很難不把《暴君的廚師》與《哲仁皇后》相作比較，但後者為男主廚靈魂穿越到朝鮮王妃身上，與《暴君的廚師》有截然不同的笑點與發展。

在中文圈最受熱議的，莫過於大明使團來到朝鮮，與朝鮮熟手進行料理比試的環節，演員們為角色苦記中文發音，完結後演員更在個人IG放上手抄拼音，即便最終發音難讓母語者理解，但盡力讓角色還原的演出，無不令觀眾肅然起敬。另外，劇中朝鮮蔘雞湯打敗佛跳牆的情節，導致劇集在中國掀起抵制風波，即便Netflix未向中國提供服務，但仍能看到中國網友氣到跳腳。

《暴君的廚師》經典不敗的穿越甜寵情節，全劇共計12集，目前所有集數已上架Netflix。

《黑白大廚：料理階級大戰》：韓國首屈一指的廚藝實境秀，獻上料理界的跨階級對決

《魔鬼的計謀 2》：Netflix 高人氣硬核智競節目，獨屬於高智商菁英的生存遊戲！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字

人物誌暴君的廚師潤娥李彩玟

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

