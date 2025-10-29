粿粿爆出軌王子…黃宏軒秒留言挺范姜彥豐！　昔與毛弟「CP鬧翻」往事浮檯面

記者蕭采薇／台北報導

男星范姜彥豐今（29日）指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），瞬間引爆演藝圈好友及粉絲的關心。貼文一出，男星黃宏軒、劉書宏紛紛留言為他打氣。然而黃宏軒先前與王子的弟弟毛弟合作BL劇成為人氣CP，卻屢屢爆不合，也隨著這件事再次浮上檯面。

▲黃宏軒與邱宇辰（毛弟）在《關於未知的我們》組成CP，戲下檔後卻頻傳不合。（圖／記者周宸亘攝）

黃宏軒和邱宇辰（毛弟）去年合作BL劇《關於未知的我們》組成的兄弟CP人氣暴漲，本來還打算開見面會繼續合體賺錢，卻沒想到戲才下檔就爆出兩人不合，後續活動和營業都不了了之，甚至傳出黃宏軒開小帳在網上狂罵毛弟，雙方粉絲也吵得不可開交。

[廣告]請繼續往下閱讀...

毛弟今年初參加哥哥王子經紀公司喜鵲娛樂的尾牙時，被問及自己與黃宏軒粉絲在網路上互槓一事，他也說出自己的想法，表示因為兩人演出BL劇組成CP，影迷都有各自支持的一方，難免對於另一方的一些舉止有些不滿，坦言這些細小的爭吵都是在所難免，同時強調「（爭吵）跟見面會沒有關係」。

▲范姜彥豐發文控訴遭粿粿和王子背叛，黃宏軒留言力挺。（圖／翻攝自IG）

此前，黃宏軒被問及與毛弟私下的關係，表示雙方最後一次聯繫大約在一個月前，當時他透露兩人還是會聊天，但戲劇《關於未知的我們》結束後就比較少聯絡，直呼「畢竟大家都有其他的規劃。」

如今隨著黃宏軒挺范姜彥豐，等於直接和毛弟的「王子幫」站在對立面，也讓兩人不和傳言再浮上檯面。范姜彥豐的貼文在短短一小時內就吸引近6萬人按讚，也引來藍勾勾藝人好友也湧入留言區。其中，男星黃宏軒率先寫下「加油」，劉書宏也留言「你很勇敢 」，小豬（黃沐妍）也留言「辛苦了」，紛紛挺身為范姜彥豐喊話。