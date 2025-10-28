鄭人碩還沒出道就入伍！當憲兵「站玉山官邸」才驚知：是三軍統帥

記者黃庠棻／台北報導

演藝圈閃兵風波持續延燒，日前檢警發動第三波拘提，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉都在內，引起許多觀眾熱議。近日，男星鄭人碩被女友小薰爆料過去擔任憲兵「穿軍服很帥」，對此他本人也做出回應。

▲鄭人碩（左）出席《黑盒子》發布記者會。（圖／記者湯興漢攝）

鄭人碩28日露面出席新作《黑盒子》的記者會，談到過去當兵的趣事，他分享自己在還沒出道前，大約在19、20歲就入伍，因為不喜歡讀書加上當年經濟狀況較差，因此收到兵單就隨即去當兵，直呼「趕快當兵、賺錢，因為當時家裡很窮」。

談到當時擔任憲兵，鄭人碩當時坦言「當時站總統府、玉山官邸，前半年到七個月都沒有特別要記的東西」，但仍記得「憲兵的伙食很好」，他也是在當了兵之後才知道「原來憲兵是三軍統帥，以當憲兵為榮」，更分享其實只有前兩個月比較操，後續就還好了。

不僅如此，鄭人碩表示「當兵風氣就像是一個小型社會，對一個男人來講是可以轉變的地方，讓自己穩一點，不要這麼浮躁，試著服從跟做好的事情」，至於怎麼看待近期的閃兵風波，他直呼「我自己啦，做錯事就勇於認錯，面對他、解決他」。

