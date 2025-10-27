Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

記者吳睿慈／台北報導

南韓傳奇樂團Nell於2024年11月與4月分別於台北、高雄舉辦演出，掀起熱烈迴響。時隔僅半年，樂團將於11月8日再度來台舉辦「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」演出，這次首度登上台北SUB LIVE舞台。主唱金鍾完、貝斯手李正勳 與吉他手李在景也特別錄製影片，向台灣粉絲傳遞滿滿期待。

▲Nell迅速返台開唱，為粉絲準備驚喜舞台。（圖／SPACE BOHEMIAN提供）



三人以發音標準的中文親切打招呼：「大家好，我們是Nell！」接著主唱金鍾完表示：「我們每次來台灣，都能帶著滿滿的美好回憶回去，每場演出都非常開心，所以非常期待這次的演唱會。」他也透露，這次將帶來重新編曲的不插電版本歌曲與更輕快愉悅的曲目，預告粉絲可以盡情期待，全場一起享受音樂的感動。

吉他手李在景則補充說：「我們很常來台灣，也希望每一次都能展現更帥氣的一面給大家看，最近都在努力練習，請大家多多期待，真的很想快點見到你們！」三位成員的真摯語氣，讓人感受到他們對台灣樂迷的重視與誠意，也讓本次演出更添期待。

值得一提的是，Nell 對粉絲的感謝始終如一。先前受訪時，他們曾表示：「非常感謝大家願意撥出寶貴的時間來看我們的演出，這對我們來說意義非凡！」希望透過音樂與台灣歌迷心靈共鳴，一起創造屬於彼此的舞台回憶。

本次「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」演唱會將於11月8日在SUB LIVE Taipei舉行，門票已於KKTIX開賣。除了1980元的外，Nell特別為台灣粉絲準備限量VIP加購套組（1,300元），可獲得包含優先入場、演出後五人合照會、親筆簽名VIP吊牌、簽名海報及官方周邊禮物等福利，可謂誠意滿滿，讓粉絲能近距離感受Nell的溫度與魅力。