見面會突冒女聲⋯宋仲基以為音響壞了！　竟是金智媛親自到場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神宋仲基25日在首爾舉辦見面會「Stay Happy」，睽違7年透過專場活動與粉絲見面，好友金智媛特地以嘉賓身份到場，但他事前被蒙在鼓裡，當女方透過麥克風講話時，他還以為是音響出問題，滿臉問號之際，金智媛從後方走出來，嚇到他叫錯名字，氣氛超感動。

▲▼見面會突冒女聲，宋仲基以為是見面會導演組麥克風出問題，結果竟是金智媛親自到場。（圖／翻攝自Ｘ）



宋仲基25日舉辦見面會，活動進行到一半時，卻傳來一個熟悉的女生聲音說「我可以推薦嗎」，他以為是音響出問題，還反問「蛤？推薦嗎」，沒想到，好友金智媛緩緩走上台，他表情滿是震驚，還提問「妳怎麼會在這裡」，金智媛可愛地比著手勢YA，笑喊：「我自己偷偷跑來了！」

▲金智媛比著YA現身很可愛。（圖／翻攝自Ｘ）



兩人的互動超有愛，金智媛爆笑表示「你剛剛唱歌哽咽的時候，我就在了！」宋仲基則是驚訝到把金智媛的名字喊成「朴智媛」，逗笑所有人。兩人相識逾9年，金智媛在見面會上甚至爆料「宋仲基在片場就像班長，很會照顧人」，但被男方虧「不是這樣，那是因為妳讓人很費心思」，相處模式就像親兄妹般。

▲宋仲基虧金智媛「很讓人費心思照顧」。（圖／翻攝自Ｘ）



兩人自2016年合作《太陽的後裔》後累積情份，後來二搭《阿斯達年代記》，以及宋仲基還在2024年義氣力挺女方主演的《淚之女王》，以「律師」身份客串，讓全球劇迷都驚喜不已。不僅如此，兩人更隸屬同公司HighZium studio，關係更加緊密。