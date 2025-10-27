BTS爆明年3月推新專！全球巡演同時開跑「預計狂開65場超大規模」

記者張筱涵／綜合報導

韓國天團防彈少年團（BTS）即將在全員退伍後全面回歸，外媒爆料指出他們正籌備明年春季發行新專輯，並計畫展開全球規模的世界巡迴演唱會。這將是BTS睽違6年的正式巡演，消息一出立刻掀起全球ARMY（官方粉絲名稱）熱烈討論。

▲BTS爆明年推出新專輯還要舉行65場巡演。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）



根據《彭博社》26日報導，BTS正計畫於明年舉行多達65場世界巡演，其中超過30場將在北美舉行。報導同時指出，成員SUGA於6月退伍後，全員正式結束兵役，目前正與所屬公司HYBE投入新專輯製作，預計在2026年3月底發行。

這將是BTS繼2020年因新冠疫情取消巡演後，時隔6年再次登上世界舞台。他們上一次全員同台的演出，是2022年4月在美國拉斯維加斯舉行的演唱會，根據美國演出雜誌《Pollstar》統計，BTS於2015年至2022年間，透過演唱會累積約3億美元（約新台幣5.5億元）收益。

不過，對於《彭博社》的報導，BTS所屬公司BigHit Music回應：「新世界巡演的時間與規模目前尚未確定。」但消息曝光後，韓網論壇與社群掀起熱烈反應，網友留言接連湧入。

有粉絲感動說「2020年初要辦的巡演，終於要在6年後實現，他們一定會跑遍全世界的角落」、「想去看演唱會啊嗚嗚嗚嗚」、「他們自己也一定很想開巡演吧哈哈哈」、「看完新聞股價直接大漲」。

也有粉絲擔心門票難搶，哀號留言「拜託至少讓我搶到一個位子」、「請在韓國也多辦幾場吧嗚嗚嗚」、「希望不只首爾，能補辦被取消的大邱場」、「釜山也要來一場」。

不少粉絲也關心成員健康，「5天一場演唱會也太累了，真的要好好照顧身體」、「他們是專業的，我相信健康管理會做好」。此外，也有人對HYBE（Bighit Music母公司）提出質疑，「真的要這樣逼到重組後立刻跑65場嗎」、「這公司太會操作了，還沒宣傳個人活動就先炒團體新聞」。

但多數粉絲仍以期待的心情看待，「這是軍白期結束後的第一場團體演唱會，想到就激動」、「BTS自己也超想開演唱會，65場對全世界的ARMY來說還嫌不夠」、「韓國場我一定全部去」。