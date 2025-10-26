ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張柏芝罕曝：爺爺奶奶是聾啞人
阿雅11歲女兒金錢觀獲讚
大牙打掃到一半「突見黑影蠕動」！細看嚇到狂飆髒話：跟著狗回來嗎

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她25日突然在社群網站上傳了一段極為驚悚的影片，嚇到直呼：「為什麼我家會有這個？！整段錄影都是髒話。」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙在家驚見水蛭。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙透露當天在家打掃到一半，竟在地墊上發現一條會動的黑色生物，「前10分鐘還擦過那塊地方，有潔癖的我絕對是擦得很乾淨，結果一個轉頭看到一小坨黑黑的會動的東西」，

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙看到後狂飆粗口。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

湊近一看才發現，「居然是我最近滑短影片很常看到的水蛭！而且正非常飢餓的在尋找獵物的模樣」，大牙嚇壞地說，當下忍不住連連爆粗口。

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲▼大牙有養狗。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙第一時間立刻抱起愛犬走去廚房，「拿出了我不曾使用的食鹽，送牠上路幫牠蓋了墳墓。」然而，她仍滿頭問號，「這東西為什麼會憑空出現在我家客廳地墊上？是跟著狗回來的嗎？！」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙最後用食鹽蓋住水蛭。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙IG全文：

影片內富含沒有營養的情緒化字眼
請斟酌觀看～

事情是這樣的
我剛剛走來走去整理家裡
前十分鐘還擦過那塊地方 有潔癖的我絕對是擦的很乾淨
結果一個轉頭看到一小坨黑黑的會動的東西
湊近一看 喵的 居然是我最近滑短影片很常看到的水蛭
而且正非常飢餓的在尋找獵物的模樣
我真的嚇壞 髒話狂噴
二話不說立刻抱著狗去廚房拿出了我不曾使用的食鹽
送他上路幫他蓋了墳墓

我想問
這東西為什麼會憑空出現在我家客廳地墊上？
是跟著狗回來的嗎？！
99媽媽去戴手套 妳給我過來檢查！！！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

