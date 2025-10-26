大牙打掃到一半「突見黑影蠕動」！細看嚇到狂飆髒話：跟著狗回來嗎

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她25日突然在社群網站上傳了一段極為驚悚的影片，嚇到直呼：「為什麼我家會有這個？！整段錄影都是髒話。」

▲大牙在家驚見水蛭。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙透露當天在家打掃到一半，竟在地墊上發現一條會動的黑色生物，「前10分鐘還擦過那塊地方，有潔癖的我絕對是擦得很乾淨，結果一個轉頭看到一小坨黑黑的會動的東西」，

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大牙看到後狂飆粗口。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



湊近一看才發現，「居然是我最近滑短影片很常看到的水蛭！而且正非常飢餓的在尋找獵物的模樣」，大牙嚇壞地說，當下忍不住連連爆粗口。

▲▼大牙有養狗。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙第一時間立刻抱起愛犬走去廚房，「拿出了我不曾使用的食鹽，送牠上路幫牠蓋了墳墓。」然而，她仍滿頭問號，「這東西為什麼會憑空出現在我家客廳地墊上？是跟著狗回來的嗎？！」

▲大牙最後用食鹽蓋住水蛭。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙IG全文：

影片內富含沒有營養的情緒化字眼

請斟酌觀看～

事情是這樣的

我剛剛走來走去整理家裡

前十分鐘還擦過那塊地方 有潔癖的我絕對是擦的很乾淨

結果一個轉頭看到一小坨黑黑的會動的東西

湊近一看 喵的 居然是我最近滑短影片很常看到的水蛭

而且正非常飢餓的在尋找獵物的模樣

我真的嚇壞 髒話狂噴

二話不說立刻抱著狗去廚房拿出了我不曾使用的食鹽

送他上路幫他蓋了墳墓

我想問

這東西為什麼會憑空出現在我家客廳地墊上？

是跟著狗回來的嗎？！

99媽媽去戴手套 妳給我過來檢查！！！