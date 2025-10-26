趙敏基#MeToo輕生！　遺孀7年後才敢再上節目

記者張筱涵／綜合報導

已故演員趙敏基的妻子、同時也是韓國第一代知名化妝師的金善珍（김선진），在沉寂近7年後重新現身螢光幕，參加美妝真人秀節目《唯妝至上》，引發大批觀眾關注。

▲趙敏基離世7年後，金善珍才再以化妝師身分上節目。（圖／翻攝自IG、韓網）



金善珍在節目中以參賽者身分登場，久違站在鏡頭前一度哽咽落淚。她介紹自己：「我是以『Jiny』這個名字活動第37年的化妝師，曾為沈銀河、朴重勳、已故崔真實、沈惠珍等明星化妝。」並表示參賽原因是「想讓大家看到身為第一代化妝師仍有的那份手感與堅持，這次想好好再玩一場。」

節目中，金善珍以「強勢姊姊」為主題設計妝容，卻最終遭淘汰，她也坦言，因多年來專注經營店面、鮮少親自化妝，導致信心下降：「所以我練習了比想像中還多。」她說自己相信「身體學會的東西不會忘記」，希望能展現出堅強女性的樣貌。

節目評審之一、美妝創作者李思杯（이사배） 也透露兩人淵源深厚：「我剛進沙龍時，她就是代表，今天能在這個舞台再見到她，心情非常複雜。」對此，金善珍感性回應：「彼此應該都想起過去的時光，這些眼淚大概就是因為那段記憶而流的吧。」

金善珍是韓國美妝產業的先驅之一，曾在清潭洞經營知名美容沙龍，與鄭瑄茉（정샘물）、禹賢證（우현증） 等人並列為韓國化妝界的開拓者。她於1992年與演員趙敏基結婚，育有一子一女。

過去金善珍和趙敏基曾合體出演《卒婚課》，並透過《拜託爸爸》公開家庭生活。然而2018年趙敏基因#MeToo運動被指控性騷擾，風波後選擇結束生命。事件後，金善珍便淡出演藝圈，直到此次透過節目才再度露面。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995