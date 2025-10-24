Lisa翻牌高雄美食「炸記」！台粉認出店名　老闆嚇傻：起雞皮疙瘩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK剛結束高雄世運演唱會，3位成員Jennie、Jisoo、Rosé在唱回之後迅速返韓，只有Lisa還獨留高雄，而她23日一連串更新社群照片，其中一張限動，她翻牌高雄在地美食，意外公開一家西多士餐廳，大批粉絲認出店名前往朝聖。

▲Lisa翻牌高雄美食「炸記」掀熱議。（圖／翻攝自Lisa IG）



Lisa留在台灣多做休息後，23日一連串更新演唱會花絮照片，其中一張美食照，卻引起大批網民暴動，她貼出一家店名為「炸記」的西多士，沒有文字附加說明，但僅僅一張照片，就已經掀起粉絲嗨喊「我想吃同款」、「我也要去買」。

▲▼「炸記」老闆驚呼「不敢相信」。（圖／翻攝自炸記IG）



天后突然在IG限動分享美食，老闆受寵若驚，馬上轉發留言「謝謝Lisa來品嚐我們的西多士」、「到現在都不敢相信，我已經起雞皮疙瘩了，很感謝Lisa分享」。

之前Rosé在演唱會上大吃鳳梨酥、手搖飲，已經造成轟動，如今Lisa甫PO文，就掀起大批粉絲前往朝聖，再度驗證BLACKPINK的超人氣。