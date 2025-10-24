財經網紅出道拍AV！若葉結希「鼻子+下巴痣」露餡…達人：急需用錢

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV界於9月出道的新人「若葉結希」引發外界關注！她被認出疑似是財經YouTuber「みうつべ(Miutsube)」，網友憑藉著她鼻頭與下巴上的痣進行比對，發現兩人高度相似。對此，AV達人一劍浣春秋分析，她投身AV界的原因，很可能是「急需用錢」。

▲日網瘋傳財經網紅出道拍AV！若葉結希「鼻子+下巴痣」露餡。（圖／翻攝自日網）

「みうつべ(Miutsube)」的YouTube頻道過去擁有超過9500人訂閱，內容主要聚焦於理財、金錢觀等議題，例如曾分享「年收入一億元的人有什麼好習慣」等影片。然而，該頻道後來疑似宣布停更，現在所有影片已經刪除。儘管如此，仍有粉絲憑藉著YouTuber外貌特徵，成功將消失的她與AV新人若葉結希連結起來。

一劍浣春秋曾發文稱讚若葉結希的外型，「我覺得她蠻漂亮的，細身美乳的身材想必很多人喜歡」。雖然他指出，其胸部可能不如粉絲對F罩杯的想像，腿部也比封面略粗，但整體而言，無論外型或演出都具備頂級新秀的水準。他進一步推測，若葉結希之所以下海拍AV，很可能是因為「急需用錢」。

▲若葉結希以前經營的YouTube，現在停更並下架多個影片。（圖／翻攝自日網）

根據日本AV新法的規定，從簽約到作品上市大約需要半年時間，這意味著若葉結希的片酬早已入袋，且現在才正要開始承受「成名」的副作用。一劍浣春秋表示，或許她過不想認出自己曾是YouTuber，如今轉戰AV界，可能獲得更高的知名度，這恐怕也是她當初始料未及的。