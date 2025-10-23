范少勳當海軍陸戰隊…找到「人生志向」轉儀隊　退伍成楊謹華保鑣

記者黃庠棻／台北報導

改編自作家侯文詠同名小說的影集《人浮於愛》，由《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》等收視口碑導演徐輔軍執導，集結黃金陣容邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳共同出演，今（23）日該劇舉辦上檔記者會，除了宋芸樺之外，所有主演全到齊。

▲邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳出席《人浮於愛》開播記者會。（圖／記者黃國霖攝）

近日，藝人閃兵爭議延燒，過去在海軍儀隊服役的范少勳在新作《人浮於愛》上檔記者會也被問到相關議題，他坦言自己大約在18、19歲就去當兵，那個時候他剛好碰上大學休學，正在迷惘時期，剛好收到兵單，就決定去「當兵探索志向」。

回憶當兵抽籤，范少勳坦言當時他抽到海軍陸戰隊，媽媽一看到後馬上臉綠掉，但他本人則是相當開心，直呼「有一種去挑戰心情」，後來去屏東訓練了3個多月，聽說儀隊要徵選，決定去試一試，沒想到一試就成功，他笑說「儀隊可以表演，每次交接面對觀眾，都更加確認自己喜歡表演」。

被問到在海軍陸戰隊過得苦不苦，過去曾擔任運動員的范少勳坦言「以前比較苦」，而且轉到儀隊後「學長學弟制比較嚴重」反而更辛苦，當時他在大直的忠烈祠服役，沒想到儀隊經驗後續對他的工作還有了一定助力。

原來，范少勳在海軍儀隊操練出挺拔的體態，退伍後有一陣子擔任精品保全，專門站在藝人旁邊保護珠寶，但因為優越的長相被同事說「可以來當銷售」，後來他開始慢慢拍戲走紅，又靠著電影《下半場》奪得金馬，後來再次造訪當時打工的精品店已是明星身份，他的逆襲故事也讓店裡前同事都相當欣慰，笑說「現在典禮顧我珠寶的人都是以前同事」，更爆料自己當時第一次顧珠寶就是擔任新科金鐘影后楊謹華的精品保全。

《人浮於愛》劇情描述兩段錯綜的情感，三個愛情價值觀不同的女人，交織出一場關於「愛」與「生命」的旅程。全季14集，將於10/25起，每週六晚間9點於公視頻道首播，連播兩集；公視影音平台「公視+」、台灣大哥大MyVideo、愛奇藝晚間10點上架。