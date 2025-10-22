郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

記者王靖淳／綜合報導

香港天王郭富城和方媛（Moka）在2017年結婚，婚後育有兩個寶貝女兒，日前更驚喜公開一家四口將迎來第三胎寶寶的出生，今（22）日他在微博發文報喜，親口證實三寶已平安誕生，同時也附上一張寶寶的萌照。消息曝光後喜獲一票祝福。

▲郭富城宣布三女兒報到。（圖／翻攝自微博／郭富城）

郭富城開心宣布：「我們的小公主終於到家了！」證實三寶已順利誕生。他更在文中難掩喜悅地表示：「母女平安，感恩所有。」他也分享自己迎來第三位女兒後的心情，感性地寫下：「我們家現在擁有三顆璀璨的明珠，我感到無比幸福和富足。」他更透露，家中的兩位姊姊，對於妹妹的到來，感到相當地興奮，「姊姊們已經急不及待地要照顧妹妹了。」

▲方媛（圖左）、郭富城2017年結婚。（圖／翻攝自微博）

郭富城也再次強調：「對我來說，無論是兒子或是女兒都是上天賜予我最珍貴的禮物。」如今，家中迎來三位女兒，再加上愛妻方媛，郭富城也開玩笑地下了一個的註解：「我們家就是『女神之家』。」他更不忘放閃表示：「我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛著。請大家和我們一起，歡迎這個美麗的新生命，祝福她健康快樂地成長。」