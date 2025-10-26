ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊謹華、柯佳嬿金鐘頒獎片「紅到南韓」
小心五年婚魔咒！精神科醫揭原因
丫頭幫老公慶生「大咖男星也來了」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

薔薔 林嘉凌 晚安 小雞 吳霏 艾薇 曾薀帆 家寧

《沒好婚姻》揭開婚姻中的最不堪　愛情的敵人從來不是第三者

文／人物誌

婚姻若是一場長期共生，那麼《沒好婚姻》（The Roses）便是對這場共生關係可能變質的最極端演繹。由傑洛奇（Jay Roach）執導，班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）兩位演技派主演，這部現代黑色喜劇翻拍自1989年經典《玫瑰戰爭》，以全新視角揭開婚姻中那些最不堪、最真實的裂縫。

▲《沒好婚姻》翻拍自1989年經典《玫瑰戰爭》。（圖／《沒好婚姻》劇照，下同）

現代婚姻中的權力與身份流動

[廣告]請繼續往下閱讀...

故事從婚姻諮商室展開：原本看似體面的夫妻西奧和艾薇，已無法說出彼此優點。觀眾自一開場就被帶入兩人婚姻崩解的核心－不是因為背叛，不是因為第三者，而是長期共處下的互相失望與心理拉鋸。西奧曾是建築師風雲人物，如今卻因投資失利被迫淡出職場；相對地，艾薇的餐廳事業卻扶搖直上。原有的家庭重心與角色分配失衡，使得彼此的自尊與認同感受到挑戰。

現代婚姻中，權力與身份的流動常常比愛情本身更具破壞性。當傳統的「男主外、女主內」已不再是常態，每一次成功或失敗都會在無形中重新定義誰在家庭中擁有話語權。西奧面對自己從家庭支柱變成閒人，不只是事業挫敗，更是人格崩塌；艾薇則從原本的支持者成為主導者，卻也面臨「妳太強勢」的指責與孤立。這種關係的不平衡，不是突如其來，而是長期未被對話與理解累積出的情緒債。

從親密到敵對，一場情感與道德的戰爭

而隨著關係愈來愈僵，片中開始描繪：愛情如何一步步走向敵意。導演以黑色喜劇的荒誕語調鋪排出一連串令人啼笑皆非卻又心驚膽跳的對峙情節——打破收藏、情緒勒索、法律交鋒，最終甚至演變為意外的暴力爆發。這些看似戲劇化的場面，其實折射出日常婚姻中最細微但最致命的情緒毒素：冷漠、輕蔑、無視、報復。

康柏拜區和柯爾曼的對手戲堪稱本片最大亮點，兩人精準詮釋出從彼此理解到彼此厭惡的過程，沒有誇張的情緒爆發，反而靠眼神與語調展現隱忍與撕裂。柯爾曼把一位看似堅強的女性角色演得層層堆疊，從壓抑到爆發一氣呵成；而康柏拜區則將失落男性的自尊、防衛與脆弱融合得細膩自然，讓角色並非單一惡人，而是陷在情緒漩渦中的失控人類。

本片並未試圖給觀眾一個標準解答。它不站在任何一方的立場，而是讓觀眾看到：在婚姻中沒有絕對的受害者與加害者，有的只是兩個人如何在各自痛苦中試圖生存，卻互相誤傷。導演巧妙運用場景與構圖營造出一種「家變成戰場」的氛圍，將原本應該是溫暖、安全的空間轉變為壓迫與對抗的舞台。

值得一提的是，電影在節奏安排上偶有搖擺，尤其在中段過多爭吵場景容易產生些微疲勞感；此外，對於不熟悉原版電影的觀眾而言，有些設計或許顯得略為過火，但這些都不掩其作為一部有勇氣剖析親密關係中黑暗面的作品價值。結尾的燃氣意象，並非單純的爆破戲劇性，而是一場象徵——當愛與恨共處一室，點燃的永遠不只是瓦斯，更是壓抑多年的情緒與未說出口的痛。

《沒好婚姻》是一部令人不適卻又無法移開視線的電影，它用極端情節說出無數家庭的真實。愛的對立面從不是恨，而是忽視與壓抑，當愛變成拉鋸，婚姻就成了戰場，而我們是否願意面對這場戰爭，才是真正的問題。

延伸閱讀

「在感情中的我們，不只難哄也難懂。」《難哄》：心結解開後，在重新相遇時再次握住幸福的機會

夫妻關係冷淡？從 3 部電影看婚姻關係裡的「結」！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌電影沒好婚姻班奈狄克康柏拜區奧莉薇雅柯爾曼

推薦閱讀

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！劇組全目睹　導火線曝：最後一次送妳上班

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！劇組全目睹　導火線曝：最後一次送妳上班

10小時前

台AV女優認了暈船過！「原因超扯」 打砲完被趕走…深夜還走1km匯錢給他

台AV女優認了暈船過！「原因超扯」 打砲完被趕走…深夜還走1km匯錢給他

10小時前

導演申聖勳被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

導演申聖勳被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

8小時前

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝牢獄生活：第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝牢獄生活：第一天就被打

10/25 18:57

趙敏基#MeToo輕生！　遺孀7年後才敢再上節目

趙敏基#MeToo輕生！　遺孀7年後才敢再上節目

12小時前

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行

10/24 23:22

才被湊對安心亞戀情！　47歲阿Ken親揭未婚原因：讓我很幻滅

才被湊對安心亞戀情！　47歲阿Ken親揭未婚原因：讓我很幻滅

4小時前

小S金鐘獎金全捐出！派翠克曬收據兌現承諾「一同行善助花蓮」

小S金鐘獎金全捐出！派翠克曬收據兌現承諾「一同行善助花蓮」

7小時前

阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」　成熟金錢觀獲讚：很有想法

阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」　成熟金錢觀獲讚：很有想法

10/25 20:14

六月出意外「躺擔架畫面曝」！搭救護車：第一次翻船 剛被爆罹罕病

六月出意外「躺擔架畫面曝」！搭救護車：第一次翻船 剛被爆罹罕病

12小時前

曾薀帆曾控「被艾薇搶男友」　吳霏大動作護愛：我沒有劈腿！

曾薀帆曾控「被艾薇搶男友」　吳霏大動作護愛：我沒有劈腿！

10/25 21:00

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

10/24 18:03

熱門影音

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
李洙赫深V踩紅毯！　心疼粉絲淋雨看他

李洙赫深V踩紅毯！　心疼粉絲淋雨看他
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」
Lulu新婚「馬上要演吵架XD」　陳漢典告白：她是我起床的動力

Lulu新婚「馬上要演吵架XD」　陳漢典告白：她是我起床的動力
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
楊冪挺周深笑喊「少管我」　秒被回擊「妳沒事吧」XD

楊冪挺周深笑喊「少管我」　秒被回擊「妳沒事吧」XD
Andy遭「張家群組」洩個資 怒批：就是張家寧在攻擊我！

Andy遭「張家群組」洩個資 怒批：就是張家寧在攻擊我！
苗可麗「打死不素顏」 4點起來完妝看日出！

苗可麗「打死不素顏」 4點起來完妝看日出！
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

看更多

懷秋看＂喇舌＂以為要上台　止唱跳癢「洗澡抓一抓」

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

《披哥》男星柬埔寨拍節目走丟　「急錄遺言片」給媽：可能回不去

1小時前20

鄭智化登機片曝光遭疑「沒連滾帶爬」　他再發聲：陸機場讓我想引退

1小時前21

印尼導演入籍台灣6個月成「中華民國國民」　觀眾看完新片爆掌聲

2小時前20

羅時豐連兩天參加金鐘60？《影后》黃迪揚「被認錯」真實心聲曝光

2小時前0

Creepy Nuts狂喊「水啦」嗨炸　〈Bling-Bang-Bang-Born〉掀最高點

3小時前2

楊祐寧送父最後一程！緊牽老婆現身「鞠躬致意」　好友見他堅強泛淚喊話

3小時前0

男星新片「跟吳慷仁出手互毆」　現身雄影笑稱：這樣就離開台灣？

3小時前50

楊祐寧父病逝！今舉辦追思會「現場曝光」　演藝圈好友都來送別

4小時前30

黃小琥開唱狂開10次場燈！　「超暖原因曝光」粉笑：根本燈會

4小時前40

製片捲于朦朧事件「連發10不在場證明」　揭男男吻程青松照片來源

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！
    10小時前3822
  2. 台AV女優認了暈船過！
    10小時前3838
  3. 電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書
    8小時前101
  4. 薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打
    10/25 18:576032
  5. 趙敏基#MeToo輕生！遺孀7年後才敢再上節目
    12小時前8
  6. 獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝
    10/24 23:22148
  7. 才被湊對安心亞戀情！　47歲阿Ken親揭未婚原因：讓我很幻滅
    4小時前83
  8. 派翠克曬收據兌現承諾「金鐘獎金全捐出」！　和小S說到做到救助花蓮
    7小時前321
  9. 阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」成熟金錢觀獲讚
    10/25 20:142811
  10. 六月出意外「躺擔架畫面曝」！
    12小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合