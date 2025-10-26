《沒好婚姻》揭開婚姻中的最不堪　愛情的敵人從來不是第三者

文／人物誌

婚姻若是一場長期共生，那麼《沒好婚姻》（The Roses）便是對這場共生關係可能變質的最極端演繹。由傑洛奇（Jay Roach）執導，班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）兩位演技派主演，這部現代黑色喜劇翻拍自1989年經典《玫瑰戰爭》，以全新視角揭開婚姻中那些最不堪、最真實的裂縫。

▲《沒好婚姻》翻拍自1989年經典《玫瑰戰爭》。（圖／《沒好婚姻》劇照，下同）

現代婚姻中的權力與身份流動

故事從婚姻諮商室展開：原本看似體面的夫妻西奧和艾薇，已無法說出彼此優點。觀眾自一開場就被帶入兩人婚姻崩解的核心－不是因為背叛，不是因為第三者，而是長期共處下的互相失望與心理拉鋸。西奧曾是建築師風雲人物，如今卻因投資失利被迫淡出職場；相對地，艾薇的餐廳事業卻扶搖直上。原有的家庭重心與角色分配失衡，使得彼此的自尊與認同感受到挑戰。

現代婚姻中，權力與身份的流動常常比愛情本身更具破壞性。當傳統的「男主外、女主內」已不再是常態，每一次成功或失敗都會在無形中重新定義誰在家庭中擁有話語權。西奧面對自己從家庭支柱變成閒人，不只是事業挫敗，更是人格崩塌；艾薇則從原本的支持者成為主導者，卻也面臨「妳太強勢」的指責與孤立。這種關係的不平衡，不是突如其來，而是長期未被對話與理解累積出的情緒債。

從親密到敵對，一場情感與道德的戰爭

而隨著關係愈來愈僵，片中開始描繪：愛情如何一步步走向敵意。導演以黑色喜劇的荒誕語調鋪排出一連串令人啼笑皆非卻又心驚膽跳的對峙情節——打破收藏、情緒勒索、法律交鋒，最終甚至演變為意外的暴力爆發。這些看似戲劇化的場面，其實折射出日常婚姻中最細微但最致命的情緒毒素：冷漠、輕蔑、無視、報復。

康柏拜區和柯爾曼的對手戲堪稱本片最大亮點，兩人精準詮釋出從彼此理解到彼此厭惡的過程，沒有誇張的情緒爆發，反而靠眼神與語調展現隱忍與撕裂。柯爾曼把一位看似堅強的女性角色演得層層堆疊，從壓抑到爆發一氣呵成；而康柏拜區則將失落男性的自尊、防衛與脆弱融合得細膩自然，讓角色並非單一惡人，而是陷在情緒漩渦中的失控人類。

本片並未試圖給觀眾一個標準解答。它不站在任何一方的立場，而是讓觀眾看到：在婚姻中沒有絕對的受害者與加害者，有的只是兩個人如何在各自痛苦中試圖生存，卻互相誤傷。導演巧妙運用場景與構圖營造出一種「家變成戰場」的氛圍，將原本應該是溫暖、安全的空間轉變為壓迫與對抗的舞台。

值得一提的是，電影在節奏安排上偶有搖擺，尤其在中段過多爭吵場景容易產生些微疲勞感；此外，對於不熟悉原版電影的觀眾而言，有些設計或許顯得略為過火，但這些都不掩其作為一部有勇氣剖析親密關係中黑暗面的作品價值。結尾的燃氣意象，並非單純的爆破戲劇性，而是一場象徵——當愛與恨共處一室，點燃的永遠不只是瓦斯，更是壓抑多年的情緒與未說出口的痛。

《沒好婚姻》是一部令人不適卻又無法移開視線的電影，它用極端情節說出無數家庭的真實。愛的對立面從不是恨，而是忽視與壓抑，當愛變成拉鋸，婚姻就成了戰場，而我們是否願意面對這場戰爭，才是真正的問題。

