董至成攜手長輩錄實境！連曬10小時中暑脫皮　自嘆不如曝秘辛

記者孟育民／台北報導

新北首創銀髮實境節目秀《高年級超進化》，特邀於金鐘六十熱烈開場表演回憶殺的「董月花」翻山越嶺、落海涉水拚老命主持！今（22日）特別在新北市政府舉行記者會，新北市長侯友宜、扮成董月花的董至成、藝人王少偉、啦啦隊女神琳妲與參與節目錄製的新北最勇銀髮族都到場共襄盛舉。

▲「董月花」董至成、王少偉、琳妲出席銀髮實境節目開播記者會，與參與節目錄製的長輩。（圖／新北市政府社會局提供）



▲侯友宜現身站台。（圖／新北市政府社會局提供）

油雞阿桑「董月花」不僅在節目中使出渾身解數，更犧牲形象搭配不同挑戰運動，節目也讓多位藝人、網紅們在節目中開啟了人生第一次，首次搭檔新北市活力滿滿的多名65歲以上高年級生共同組隊，解鎖上山、下海的極限運動及新奇挑戰，內容包含SUP立槳、溯溪垂降、冰壺、西洋劍等連年輕人都未必敢嘗試的極限挑戰，徹底顛覆外界對長者們「跔落去爬袂起來」的刻板印象。

▲《高年級超進化》錄影過程辛苦。（圖／新北市政府社會局提供）

董至成回想節目錄影時，因為剛好在最熱的8、9月，第一集就到海邊，連曬10個小時的太陽，錄影結束後兩天不能走路，全身脫一層皮，還數度中暑。王少偉也說：「那天很曬，回到家看到曬痕，都覺得很誇張。」兩人自認體力遠遠不如銀髮族來賓們。