《回魂計》片尾曲她唱的！　粉一聽笑喊：化成灰都認得出來

▲孫盛希與雙人創作組合KAXA為原創華語影集《回魂計》獻聲。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫盛希與雙人創作組合KAXA為原創華語影集《回魂計》獻聲，分別演唱片尾曲〈Broken World〉與插曲〈Invincible〉，孫盛希以堅定卻撕心裂肺的嗓音，唱出母親在極限之愛中化身審判者的無畏與悲涼。她表示：「當初聽到影集的主題就覺得很酷，很開心能參與這次的大企劃。」被大家稱為「OST女王」的她，錄音時仍不斷與製作團隊討論口氣與力道的拿捏，為了呈現不同層次的情感，連呼吸都不放過。

影集上線後，孫盛希也化身觀眾追劇，她笑說：「用家庭劇院環繞模式邊看邊聽會更爽快！而且每集都藏著好多反轉，從第一集到最後一集，一路都非常精彩。」粉絲也一聽便認出她的聲音，笑稱「孫盛希的歌聲化成灰都認得出來」，讓她直呼「好可愛！」影集主創團隊更讚嘆：「聽完會起雞皮疙瘩！」孫盛希也預告接下來還會有一些合作單曲即將問世。

而雙人組合KAXA創作的〈Invincible〉，Lexa回憶這首歌原名其實是〈Superwoman〉，「起初我們想表達的不是超人般的強大，而是人類最真實的脆弱與堅持。」後因與劇組合作，看了片花後調整了歌詞，因此調整歌名變成現在的〈Invincible〉，讓觀眾及聽眾能保留更多情感想像空間。

她們笑說原始 Demo 版本風味不同，未來若有機會會釋出與粉絲分享，目前 KAXA 已三度參與戲劇 OST，透露接下來還有OST曝光與專輯正在籌備，「專輯也在緊鑼密鼓製作中，發行前還會有小企劃，之後會再與大家分享！」

