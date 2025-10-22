5566全員當兵被讚典範！　王少偉外島服役「曝當年磨練」慘被兵變

記者孟育民／台北報導

新北首創銀髮實境節目秀《高年級超進化》今（22）日舉辦記者會，新北市長侯友宜、「董月花」董至成、王少偉、啦啦隊女神琳妲與參與節目錄製的新北最勇銀髮族都到場共襄盛舉。演藝圈爆閃兵案，名單曝光後掀起外界關注，甚至有許多人紛紛在社群上討論已服完兵役的男星們，其中天團5566就被點名全員當兵，讓不少網友大讚「清流」。王少偉今則透露自己在金門當兵，歷經1年10個月磨練，苦笑說當年還被兵變，「沒想到被兵變成當兵的證據。」

▲「董月花」董至成、王少偉、琳妲出席銀髮實境節目開播記者會，與參與節目錄製的長輩。（圖／新北市政府社會局提供）

王少偉坦言當年是退伍後才加入演藝圈，團體也並未受到當兵影響，自己也從沒接觸過閃兵集團，但他提及演藝圈男星的閃狀況，表示：「如果是真的身體有狀況，當然不能勉強，不見得每個人都適合當兵。（免役）這種東西就是要靠政府單位去篩選，不能當兵的也不要勉強這樣。」

▲王少偉談及閃兵案。（圖／記者孟育民攝）

董至成民國76年入伍，當年也當了1年10個月才退伍，「我那年3年兵都還在，我還背過拐拐（無限電）、夜行軍、漢光演習、陸軍步兵，所以你看多苦啊。」談及錄製《高年級超進化》的辛苦，每次收工都累癱，他也讚嘆這些參加節目的長輩都體力很好，「這些高年級游刃有餘，我們拼事業，他們每天五點半、六點起來去健身運動，阿公可以跑馬拉松，還可以遊日月潭，我連龍潭都不敢去。」