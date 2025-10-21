ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
白家綺慶結銅婚　貼臉放閃吳東諺：有你在的地方就是我要去的地方

記者王靖淳／綜合報導

女星白家綺和小5歲的吳東諺2018年結婚，今年適逢兩人結婚7週年（銅婚）紀念日，夫妻倆今（21）日分別在社群發布感性長文，除了慶祝這個特別的日子，同時也在文中附上多張貼臉及嘟嘴的親密合照放閃。

▲▼白家綺。（圖／翻攝自Instagram／joshwu0922）

▲白家綺、吳東諺慶祝結婚7年。（圖／翻攝自Instagram／joshwu0922）

白家綺坦言她與吳東諺兩人一路走來，並非總是一帆風順，「我們經歷過許多挑戰、爭執與淚水」，但同時也有著彼此依偎的深刻回憶。她表示每次考驗，都讓彼此更靠近，「不再糾結曾經以為愛的形狀，接受彼此用不同的方式來相愛。」她認為，婚姻並非從此沒有風浪，而是要學會在風浪裡並肩，「因為『一起面對』本身就是一種幸福。」最後，白家綺不忘在文末向老公告白：「有你在的地方，就是我要去的地方。」

▲▼白家綺。（圖／翻攝自Instagram／joshwu0922）

▲白家綺、吳東諺嘟嘴放閃。（圖／翻攝自Instagram／joshwu0922）

吳東諺也在文中深情地向白家綺表達感謝：「謝謝老婆，這七年來的陪伴、包容與付出」。他坦言，自己在偶爾軟弱、偶爾負面時，都是靠著對方的陪伴與提醒，才能夠重新找回力量。最後，吳東諺在文末表示，結婚7年對兩人而言，還只算是開始，他期盼未來能手牽手繼續一起走。夫妻倆的貼文及合照曝光後，喜獲一票網友留言送上祝福。

