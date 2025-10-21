Apple臉破洞喊「我被家暴了」　兒拿玩具砸臉惹怒她：全部鎖起來

記者王靖淳／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）2022年和牙醫趙國翔結婚，婚後育有一個寶貝兒子，平時會透過社群記錄生活的她，今（21）日在IG限動發文透露，自己被兒子拿玩具打臉，導致眼睛周圍破了兩個小洞，為此她無奈表示：「我被家暴了。」

▲▼Apple被兒子拿玩具打臉。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

透過Apple分享的自拍近照可見到，她的左眼皮上以及下方，有兩處明顯的傷口，看起來像是被尖銳物劃傷或撞傷。她在照片上方寫下「我被家暴了。」接著，她在傷口旁以較小的字體補充說明：「破了兩個洞……覺得淚溝被瘀血填平了，謝謝喔。」最後，Apple在照片下方揭露「家暴兇手」的真實身分：「不是老公，是兒子下的毒手….他拿小車車丟我！」

▲Apple。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple不久後又發布另一篇限時動態，透過她曬出的照片可見到多輛玩具小汽車，包含跑車、巴士、卡通造型車等，種類相當豐富。她在照片上寫下「好像這台是兇手」，並在照片下方，以略帶崩潰的語氣表示要沒收兒子的玩具：「我要把這些小車車全部鎖起來」，旁邊還附上了一個怒火中燒的表情符號。