《回魂計》探討何謂正義？傅孟柏「殺人被復活後遭虐」舒淇不忍下手

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創影集《回魂計》今（21）日釋出的幕後花絮〈何謂正義〉，揭開劇中角色在「正義」與「復仇」之間的道德拉扯，陳正道與許肇任兩位導演形容「這個故事裡有愛、有恨、有犯罪、有復仇，但最終它談的還是人性的共同點。人與人的關係會不斷變化，有時候，最親近、最信任的人，給你的傷害比真正的壞人更深。」

▲《回魂計》播出後引起熱烈迴響。（圖／Netflix提供）

花絮開場便以一場激烈對峙揭開序幕，汪慧君（舒淇飾）與趙靜（李心潔飾）兩人出現歧見，言語間暗藏殺機，趙靜激動道「任何一個人傷害欣怡，我都不會放過他。」汪慧君則堅定回應「任何一個人傷害真真，我也不會放過他。」原本同為受害者的兩位母親，逐漸被憤怒與疑懼推向對立，信任的瓦解讓曾經是彼此復仇路上重要支柱的兩人，走向相互猜忌與對立的不同道路。

談及汪慧君的心理變化時，舒淇認為這個角色心中始終盤旋著一個問題是「究竟要如何復仇？」舒淇表示「她很清楚自己想報仇，但要怎麼做？是要殺了對方，還是用別的方法？最終她仍選擇踏出那一步『好，我們去做這件事情吧。』但以汪慧君這樣的性格，當惡人真的站在面前，她真的能下得了手嗎？」

李心潔所飾演的趙靜，則是一位被喪女之痛徹底撕裂的母親。她的一句「你知道我女兒生前遭受了多少痛苦嗎？」道盡母親的絕望與憤恨。劇中記者直面問趙靜「那你覺得應有的懲罰應該是怎麼樣呢？」那一刻，劇情逼近現實的道德邊界，也逼觀眾思考，當法律無法給出足夠的懲罰，人們應不應該自行伸張正義？

對此，李心潔坦言拍攝過程中，她也不斷自問「如果我是趙靜，我會這麼做嗎？」最初她並不能確定答案，但隨著深入角色內心，她逐漸理解那份極端的痛「當我真正進入她的世界，經歷她的遭遇後，就覺得一切很自然。」

另一方面，傅孟柏挑戰演出喪盡天良的詐騙首腦「張士凱」，劇中他不僅是加害者，也在復仇的循環中成為被害者。面對趙靜的報復，他憤怒喊出「她憑什麼這樣懲罰我？她以為她是誰？她沒有資格！」汪慧君則冷冷反問「那誰有資格？」短短幾句對話，直擊整部劇的核心命題。

傅孟柏也分享「加害者與被害者，到底那個關係，是誰去拿捏的？我要怎麼樣在她們虐待我的同時，甚至可以讓虐待我的角色們也感到一點點不忍心，我覺得這個是我想要努力去呈現的。」

除了3位主角的對峙，「惡人一家」的角色群也層層揭露更深的秘密。劉主平飾演的張怡庭是張士凱的妹妹，外表享受奢華生活，內心卻長期活在恐懼與防備中。她形容「怡庭這個角色，她怕她被拆穿，那些反應是一些防備，很像動物之間，有一個動物突然威嚇你，你也要把那個氣勢先壓過去再說，蠻像我們家一種很野性的相處方式。」

汪慧君的女兒真真（陳昕葳飾）在劇中後段則成為關鍵人物，陳昕葳指出「這部戲講的很多事情，更殘酷、更恐怖的，其實是現實中真實發生過的。」陳正道與許肇任兩位導演透露「《回魂計》在橋段、角色上不停變換跟翻轉，觀眾在觀看過程中將不斷被顛覆預期，希望觀眾度過這9集的時光是很開心的，然後繼續期待故事後面還會如何發展。」

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。

為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。《回魂計》現已於Netflix全球現正熱播中。