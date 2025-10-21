陳柏霖遭拘提調查！　2個月前就曾捲「王大陸閃兵語音」

記者張筱涵／綜合報導

檢警持續偵辦藝人王大陸涉入「閃兵案」一案，今日（21日）展開第三波拘提行動，多名藝人遭帶回偵訊，最新進度顯示，演員陳柏霖、修杰楷與男團Energy成員張書偉均被警方帶回說明，引發演藝圈震動。

▲陳柏霖今天被拘提到案說明。（圖／記者陳以昇攝）



今年5月，首波調查名單中已有李銓、大根（黃亮鈞）、陳大天、威廉等人遭約談。今日再度爆出藝人遭拘提，據了解，警方清晨前往陳柏霖位於刑事局附近的住所進行拘提，陳柏霖開門見到警方時一度相當錯愕，直到警方出示相關資料，告知其涉嫌妨害兵役，才逐漸平復情緒並配合到警局接受偵訊。

事實上，早在今年8月調查王大陸案時，就曾傳出與陳柏霖相關的訊息。《鏡新聞》當時報導，檢方在勘驗王大陸手機時，發現一段友人「黑哥」的語音訊息，其中提及：「之前有做過陳零九、陳柏霖，可以去問他們。」當時新北地檢署強調，陳柏霖並非本案被告，若後續查出涉案關聯，將持續調查。陳柏霖經紀人則回應，並不清楚為何會被點名，「不予置評」。

陳柏霖過去曾公開說明，自己因氣喘與健康因素經軍方鑑定免役，並強調「沒有逃兵」，然而今遭警方拘提，使外界再度關注其兵役議題，相關調查仍在進行中。