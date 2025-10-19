葉穎「超驚人食量」全都露！　金曲歌王嚇傻：至今還記得那畫面

▲ 呂士軒、葉穎等16位金獎音樂人挑戰兩天極限創作。（圖／北流提供）



記者翁子涵／台北報導

由文化部與臺北流行音樂中心攜手打造的全新華語音樂實境節目《金曲共創實境秀》，以「共創」為節目精神，集結16位金獎音樂人與超過50座金獎的堅強實力，將音樂人依各自的專業背景進行分組，展開為期兩天的極限創作挑戰，參與的16位音樂人陣容華麗，包含金曲歌王呂士軒、葉穎，以及創作才女柯泯薰、饒舌歌手莫宰羊與獨立音樂廠牌音樂總監李思嘉等人。

▲▼ 呂士軒、葉穎都是節目陣容之一。（圖／北流提供）



呂士軒笑說，最讓他印象深刻的回憶竟是同組成員葉穎的食量，「我到現在還記得那個畫面，看她吃東西、跟她聊天，感覺是我們滿大的靈感來源。」他也分享，在限時創作的過程中，大家幾乎是憑直覺反射行動，「靈感就自己長出來了。沒設限，但可能因為彼此對自己都有要求，所以最後的成品在磨合後幾乎沒什麼問題！」

葉穎則形容這次合作像是一場「I人與E人的大混鬥」，「我們來自不同音樂背景，曲風也很不同，個性更是南轅北轍，一開始確實花了點時間磨合。」她笑說，呂士軒寫下的詞也啟發了她的想法，最後變成一首氣味很特殊的創作。「最感動的部分是一起拍MV時，發現我們其實都是好奇怪的人。同一個畫面唱著同一首歌，乍看之下有點古怪，卻又有種奇妙的和諧。」

此外，節目評審團也相當重量級，由嘻哈廠牌顏社主理人迪拉胖、StreetVoice 音樂頻道總監小樹，以及金曲音樂製作人米奇林 MCKY 組成，三位評審以專業眼光提供即時意見，帶領觀眾一窺創作過程的真實壓力與成就。