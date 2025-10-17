《回魂計》三清太極會驚見2台星！「同框舒淇、鍾欣凌」畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

Netflix影集《回魂計》由舒淇、李心潔、傅孟柏領銜主演，除了有眾多台灣演技派演員集結，也有泰國等其他國家演員加入，自9日上線以來迴響熱烈，劇中許多細節都受到觀眾討論。其中，以鍾欣凌為首的邪教組織「三清太極會」也被發現成員中有來自台灣的2位演員出演。

鍾欣凌在《回魂計》中，一反平時親和力形象，飾演詐騙首腦傅孟柏的冷血母親，表面上露出微笑，被稱為「悅心大善人」，私底下則為了錢財、權勢不擇手段，運營邪教組織「三清太極會」進行洗錢活動，精湛的演技獲得大批觀眾好評。

不僅如此，舒淇在《回魂計》中為了復仇計畫，進入三清太極會擔任師姐，一幕下跪的戲碼被太極會成員團團包圍，除了鍾欣凌在一旁冷眼看待、喜翔站在她身後之外，右後方也出現兩位台灣藝人，分別是女星翁嘉薇與男星林家佑。

翁嘉薇經紀公司分享拍攝畫面，寫下「翁嘉薇之前飛往泰國拍攝，化身「『三清太極會』成員之一，與國際巨星舒淇及跨國團隊合作，收穫滿滿」；林家佑則透過經紀人證實在2024年年初飛到泰國拍攝，說道「很開心可以參與大製作」。

