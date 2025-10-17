《回魂計》傅孟柏童年「兇狠護妹」　他竟是金鐘影帝最年輕入圍者

記者黃庠棻／台北報導

Netflix影集《回魂計》由舒淇、李心潔、傅孟柏領銜主演，除了有眾多台灣演技派演員集結，也有泰國等其他國家演員加入，自9日上線以來迴響熱烈，劇中許多細節都受到觀眾討論。其中，飾演傅孟柏小時候的童星演員也被發現相當眼熟，原來他小小年紀就曾入圍過金鐘獎。

▲《回魂計》9日上線後，在網路上引爆討論潮。（圖／Netflix提供）

傅孟柏在《回魂計》中飾演一位詐騙首腦，手段兇殘、囂張跋扈，但造就他扭曲性格的緣由來自於冷酷又無情的母親（鍾欣凌飾），對方領養了在孤兒院的他與妹妹，從小的時候就要求他做一些不法勾當，而他為了保護妹妹不被黑暗世界摧毀，露出激動、堅定且憤慨的眼神與母親談判，讓觀眾生氣之餘也對這個惡角多了一點同情。

▲傅孟柏在《回魂計》中飾演詐騙首腦。（圖／Netflix提供）

其中，飾演傅孟柏小時候的童星李奕樵也被發現「看起來相當眼熟」，雖然只出現幾分鐘，但他完美呈現出想要保護妹妹不受母親虐待的無奈與堅定。事實上，李奕樵在2021年出道，首部作品《天橋上的魔術師》就讓他一舉入圍第56屆金鐘獎男主角獎與最具潛力新人獎雙料獎項。

▲李奕樵在《回魂計》飾演傅孟柏小時候。（圖／翻攝自Netflix）

李奕樵更在第56屆金鐘獎上刷新最年輕入圍金鐘影帝紀錄，雖然與最佳男主角寶座擦身而過，但當年他成功獲得最具潛力新人獎，也是該獎項最年輕獲獎者，那個時候他才12歲。而這一次出現在《回魂計》中，也是他時隔約2年的新作品，看起來已比《天橋上的魔術師》成熟不少，讓不少觀眾期待他未來的發展。

▲李奕樵出道作《天橋上的魔術師》讓他入圍2項金鐘獎大獎。（圖／公視、myVideo）

▲李奕樵金鐘獎戲劇節目最具潛力新人最年輕得獎者。（圖／三立提供）