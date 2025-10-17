她美到被包裝成玉女歌手…卻突離開台灣　「還遇男星想熊抱」當場冷嗆

記者蔡琛儀／台北報導

以〈陪我看日出〉紅遍全亞洲的美聲新加坡歌手蔡淳佳，今年強勢回歸華語樂壇，新歌〈茉莉花香〉攻佔榜首，並登上國際音樂殿堂Blue Note開唱，北京、上海兩地演出場場爆滿，繼宣布將於台北Legacy TERA舉辦出道以來首場個唱後，再加碼官宣廣州站演唱會。

▲蔡淳佳將重返台北舉辦演唱會。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

睽違17年重返出道地台北，蔡淳佳感性表示：「沒想到真的過了這麼多年，但完全沒有近鄉情怯的感覺。」她笑說兩年前才帶家人來台旅遊，「反而覺得很親切。」她也表示，這次25週年回歸的演出對她而言是珍貴契機，「希望能藉這個機會，好好跟大家聚聚，重新連結這份屬於我們的緣分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡淳佳感性提及，當年獨自來到台北發展時，得到許多貴人幫助，也感謝當時的唱片團隊，她回憶：「那時我跟阿杜一起住宿舍，兩個新加坡人相依為命。」還提及常在通告遇到同期出道的周杰倫和范范，都是很美好的回憶。

▲蔡淳佳過去曾被公司以「玉女形象」包裝。（圖／Joi Music、淳萃文化提供）

她也笑說，自己個性直爽，但因清秀外型被唱片公司包裝成玉女歌手，當時有某位男星對她熱情打招呼，還張大雙臂說：「來抱一個吧。」作勢要抱她，但遭蔡淳佳冷嗆：「你去抱樹吧！」霸氣逼退同業。