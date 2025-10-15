ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
威廉閃兵後首受訪「準備賣房渡難關」
翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡
34歲歌手「罹罕癌逝」曾拍台灣觀光片
最帥殺人犯！傅孟柏曝詐騙園區「真有健身器材」　《回魂計》奪冠

記者黃庠棻／台北報導

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》上線48小時內直衝Netflix台灣影集每日排行榜第一名，該片於9日上線後持續多日穩坐台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡與越南的Netflix每日影集排行榜前十名，在 Netflix 10 月 6 日至 12 日的非英語節目週榜中，該劇也分別在台灣、香港、泰國、新加坡與越南拿下第2、4、5、8 名，成績相當亮眼。

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

播出後，網友皆大讚「劇情反轉再反轉，完全意想不到！」、「集結這麼多位影后同台飆戲真是太過癮了」、「這是我看到近期最厲害的華語劇了，無論卡司、劇情還是製作都超有水準！不愧是國際級作品」、「『痛苦的不是絕望，是沒完沒了的希望』真的太貼切！」，成功在網上引發熱烈討論與話題，收穫諸多好評。

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

久違出演影集的舒淇本次在《回魂計》中完美飾演獨自照顧受害成植物人的女兒，且與丈夫離婚的家庭主婦「汪慧君」一角，她表示「這幾天打開手機就會收到各種朋友給我傳訊息，有些朋友有段時間沒有聯繫了，也在跟我說，我在追回魂計耶～最開心就是收到了很多朋友的鼓勵和認可」。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

舒淇感動直呼「因為這是我時隔20多年後嘗試的劇集創作，其實上線前我都是很忐忑，這幾天看到討論度這麼高非常高興，也替導演和我的合作者們一起高興，這個項目能得到廣大觀眾的喜歡。印象最深刻的留言就是，馬上想要看到第二季，看到這樣的評價，我覺得這個劇集就成功了。」

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

另一位演技同樣受到廣大網友好評的李心潔，本次飾演與舒淇角色性格截然不同的母親「趙靜」，她感性表示「劇組辛苦的拍攝，這份支持給予了所有人很大的鼓勵和肯定。相隔四年再與大家見面的新作品的到你們的喜愛，心裡真的很感動。有一個留言很可愛，他說熬夜看了，忍不住還要早起繼續追完。」

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

而飾演劇中大反派「張士凱」的傅孟柏，被形容是劇中最「慘」的角色之一，本次的演出與身材管理都讓許多觀眾相當驚艷，談及印象最深刻的留言，他笑說「很開心做了這樣不一樣新的嘗試大家有看到跟喜歡，我還有收到觀眾私訊我，希望能被張士凱騙進園區內，讓我覺得很有趣又好笑。」更分享園區片場內真有擺放健身器材。

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

而飾演張士凱妹妹「張怡庭」的劉主平，把受到愛情詐騙後從「暈船」到下船醒悟的傲嬌詮釋地相當好，她的一句「Pro你娘」也受到廣大網友的熱烈轉發，劉主平表示「看到觀眾們這麽投入的隨著角色與劇情一同心情起伏、熱烈討論，覺得很不可思議也很開心。這句話的迴響太熱烈了吧，完全沒有想到會那麽有共鳴！」

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

劉主平也希望娛樂之餘，大家繼續一起愛著角色們討喜討厭的所有面向，跟著他們經歷與體驗這趟旅程。而飾演人前人後表裡不一的大善人鍾欣凌笑說「看到大家喜歡真的好感謝，我覺得觀眾很可愛，有一個網友說『除了戲本身好看，劇本攝影美術場景也都是神。』我真的覺得我們合作的團隊很強，除了很多資深的專業人員，其實也有很多是年輕人，大家都很有想法，看到這些想法真的執行在畫面上，真心覺得他們好棒！會希望自己也能更強跟上大家。」

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

在劇中受到綁架的三位女兒林廷憶、方郁婷與陳昕葳，表現也相當亮眼。林廷憶表示「大家在影集裡看到的刺激，現場都是震撼一百倍！能親身經歷這一切，並與這麼多優秀的對手合作，是我最印象深刻的回憶。也非常感謝觀眾們的投入與熱情討論。」

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

方郁婷說「很開心《回魂計》在這麼短的時間內就是Netflix的排行榜冠軍，也非常感謝這次有機會可以參與演出，很榮幸能跟這麼多實力派演員合作。看到完成品又期待又興奮，我自己看的時候也是沒有辦法停下來。讓我印象深刻的留言是，有位觀眾說她看完欣怡的故事後心痛到不行，心臟都快撐不下去了，我很高興我的演出能打動她的心。拍攝期間，因為要畫很多傷妝，每一次畫完都讓我覺得自己好像真的受傷了，看起來真的很痛，所以很期待作品完成後大家的反應，謝謝大家喜歡！」

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

陳昕葳則逗趣分享印象深刻留言「有一則是叫我『別裝植物人了，起來戰鬥！』讓我覺得很好笑」也補充很開心也很榮幸有機會和這麼厲害的前輩們一起合作。

中德泰混血小鮮肉尹浩宇表示「真的特別特別開心大家喜歡我們的《回魂計》，謝謝大家喜歡Eason這個角色。我認為《回魂計》真的是一部特別值得大家認真並且反復觀看的劇集，想知道後面的故事大家可以催催導演的第二季啦！印象深刻的留言，我看到有人分析說Eason其實是幕後那個大boss，其實我也蠻期待的哈哈哈，看到很多觀眾的分析都覺得腦洞好大，好厲害！」

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾Weir完美詮釋了憨厚卻暗藏秘密的阿龐Pong，也開心表示「我非常感謝並敬佩整個團隊中每一位成員，並為所有參與這個作品的夥伴感到開心，大家全心投入，努力呈現出最好的表現，看到成果之後，所有的疲憊都一掃而空，也希望觀眾們會喜歡這部影集。」

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》上線48小時奪Netflix台灣冠軍。（圖／Netflix提供）

對於影集上線後就收穫了眾多網友好評，並取得佳績，陳正道與許肇任兩位導演表示：「很感謝觀眾們的喜愛與指教，在跟編劇討論劇本時，其實就跟劇中角色提問的一樣：『復活了然後呢？』還是希望能在沈重的劇情裡，增添一些幽默有趣的地方，也很開心觀眾們喜歡。」

而由孫盛希獻唱片尾曲〈Broken World〉，低沉如戰鼓般的節奏，敲響一條無法回頭的單行道；以堅定及撕心裂肺的嗓音，將痛與恨鍛鑄成悲壯的樂章，將於10月17日上線各大音樂串流平台，而其師妹KAXA同樣獻唱為影集量身打造插曲〈Invincible〉，則將於10月15日搶先上線，呼應劇中對母愛黑暗面的深度凝視，以及人性在復仇與救贖之間的掙扎。

