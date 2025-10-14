劉品言懷孕8個月合體連晨翔！　一轉身「超圓孕肚」曝光：胖16kg

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》將於10月19日首播，劇情聚焦三個家庭、兩個世代間的情感與衝突。今（14）日該劇舉辦開播記者會，主演劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、檢場、陳孝萱、蔣偉文與製作人戴天易、編劇兼導演杜政哲一同現身。

▲《舊金山美容院》舉辦開播記者會。（圖／記者徐文彬攝）

劉品言、連晨翔因為合作《舊金山美容院》熟識，後來日久生情，情定對方還懷了寶寶，堪稱一樁喜事，今（14）日夫妻倆也在開播記者會上首度合體接受訪問，劉品言忍不住笑說「好特別喔，出道以來第一次面對這樣的狀態，懷孕面對大家聊天，然後肇事者還在旁邊。」

▲《舊金山美容院》舉辦開播記者會。（圖／記者徐文彬攝）

目前懷孕進入後期的劉品言，對於預產期相當低調，選擇不公開透露，僅低調表示「大約是11月接近12月之間」，強調絕對不會在金鐘獎左右生產，坦言自己仍會如期出席頒獎典禮，她笑說等到女兒順利出生後「屆時會報告」。

▲劉品言挺孕肚合體老公連晨翔。（圖／記者徐文彬攝）

此外，劉品言懷孕至今約8個多月，維持一個禮拜兩次的重訓，今（14）日現身時穿著格子洋裝搭配《舊金山美容院》上衣現身，一轉側面渾圓孕肚相當明顯，坦言懷孕至今大概胖了約16公斤，會一直重訓到生產前，而她也分享寶寶目前已有2500公克，相當期待女兒的到來。

▲劉品言挺孕肚合體老公連晨翔。（圖／記者徐文彬攝）

而連晨翔因為拍攝《舊金山美容院》增重20幾公斤，動作、思考上都會比較緩慢，因此劉品言在與他對戲時常常會「上火」，一旁的章廣辰跳出來解圍，表示「連晨翔在片場要一直吃來維持體重，血糖升高所以真的反應慢半拍」，劉品言聽了之後也表示理解，因為自己現在懷孕也有類似的狀況。

▲劉品言挺孕肚合體老公連晨翔。（圖／記者徐文彬攝）