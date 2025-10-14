ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
ENHYPEN推出「演唱會紙花周邊」賣420元！　韓網狂批：乾脆也賣空氣

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團ENHYPEN推出「演唱會用紙花（Confetti）」相關周邊，共有5款內容物，官方標示商品售價為韓幣1萬8000元（約新台幣420元），引發韓網熱烈討論與批評。

▲▼ENHYPEN。（圖／翻攝自theqoo）▲▼ENHYPEN。（圖／翻攝自theqoo）

▲ENHYPEN推出演唱會紙花周邊。（圖／翻攝自theqoo）

ENHYPEN推出的紙花組周邊，內容包含透明收納袋、橘色壓克力吊飾、簽名款紙花1張、普通紙花10片，以及成員照片各1張，透明收納袋設計簡約，搭配橘色花形吊飾。這被PO到論壇theqoo後，網友們幾乎一面倒批評，認為這項周邊「太離譜」。許多網友直言「紙花不是應該演唱會現場灑下、粉絲撿到才有紀念價值嗎」、「這公司真的會撈錢，連紙花都拿出來賣」、「1萬8000元？我以為是1800元，看錯嚇一跳」，甚至有人酸道：「那乾脆連空氣和礦泉水也一起賣好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有人吐槽品質問題，指出塑膠收納袋與吊飾「看起來就像百元商店貨架上的東西」，質感平庸卻售價過高；有人更諷刺：「那是粉絲在場館地上撿起來的紙花吧？現在還附上照片一起賣，像二手拍賣一樣。」部分留言更直接點名HYBE娛樂：「果然是HYBE的風格，連這種小東西都不放過」、「是不是覺得ENHYPEN粉絲都好騙」、「這比粉絲代購的價格還誇張」。

雖然仍有少數人表示「造型挺可愛」、「設計有創意」，但整體輿論多半負面。ENHYPEN所屬公司BELIFT LAB（HYBE旗下）目前尚未對此爭議作出回應。

▲▼韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

▲▼韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

▲▼韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

