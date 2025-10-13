八點檔女星海邊拍吻戲出事！被工作人員「攙扶回休息室」曝崩潰心情

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》劇中盧彥澤和何宜珊飾演的「中和」和「春燕」CP，受到觀眾喜愛，不斷敲碗希望看到兩人能夠在一起。而今（10/13）晚將上演浪漫的粉紅情節，這對情侶在海邊互訴情意後，上演純愛吻戲。

▲盧彥澤在《寶島西米樂 傳承》與何宜珊有吻戲。（圖／台視提供）

盧彥澤雖然拍過許多吻戲，對象不分男女，但這回面對何宜珊仍緊張不已，他害羞笑說「我現在都不敢看宜珊的眼睛。」還不自覺和對方保持「物理性安全距離」。不過他也有備而來，特地準備了喉糖、護唇膏與口腔噴霧，保持最佳狀態，語帶自信表示：「I am a Good Kisser！」

現實生活中，盧彥澤自曝人生沒收過浪漫告白，回想當初向太太求婚時，他選在貓空纜車上單膝下跪告白「我們可不可以繼續走下去？那我們去登記吧！」，讓何宜珊聽了羨慕直呼「好浪漫喔！」，隨即分享自己老公的「直男式」浪漫「我們在燒烤店用餐，他突然拿出戒指求婚。」

雖然這場浪漫吻戲場景和氣氛唯美，但拍攝過程卻被天氣搗亂，因為當時寒流來襲，加上海風不斷襲來，盧彥澤被陣陣冷風吹到頭痛，眼睛也快張不開，苦笑說「真的很剛好，出外景都是寒流來。風太大吹得眼睛很乾澀，我的右眼現在還無法對焦。」，冷到連大腿都不斷顫抖，回到休息室才發現連膝蓋都酸痛。

對此，盧彥澤自嘲「該不會是年紀到了吧！」，而何宜珊頭髮被吹亂不說，身上僅穿著單薄的洋裝，雙腿己乎被凍僵，大喊「我的腳抬不起來！」，最後靠著工作人員合力攙扶才走上階梯回休息室，讓何宜珊反悔笑說「好像其實燒烤店求婚也不錯。」盧彥澤則說「本來以為浪漫的戲，應該可以順利地拍完，沒想到周遭的環境還是給了我們一個很特別的考驗。」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5至7點播出，敬請準時鎖定。