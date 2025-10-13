任時完簽約SM：從沒放棄過歌手夢！　韓網全驚訝「最好奇光熙反應」

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員兼歌手任時完確定與SM娛樂合作，準備發行他出道以來的首張個人專輯，在南韓論壇theqoo掀起一陣熱烈討論。

▲任時完將推出個人專輯。（圖／翻攝自Instagram／yim_siwang）



據韓媒《JTBC娛樂新聞》13日報導，任時完目前正與SM娛樂旗下子廠牌合作，計畫在今年內推出專輯，SM娛樂也將全面負責他的音樂活動。SM娛樂方面證實：「任時完的個人專輯正在我們旗下廠牌準備中，發行時間與細節仍在協調。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

任時完自8月離開原公司後一直以自由身活動，期間親自籌備專輯，並在前輩歌手Kangta（安七炫）的建議下選擇與SM娛樂合作，他相信SM娛樂在音樂製作與藝人管理方面的專業，決定將自己的歌手復出計畫交給該公司。據悉，任時完目前正進入專輯製作的最後階段，這將是他出道14年來首次以「SOLO歌手」身份發片。

雖然任時完曾參與多首OST與合作曲，但從未推出完整專輯，他2010年以男子團體ZE:A帝國之子出道，與朴炯植、黃光熙、金桐俊等人並肩活動，團體自2017年後暫停活動。除了音樂活動，任時完的演藝事業仍持續進行。他6月剛以《魷魚遊戲》第三季亮相，上月26日又推出電影《殺手螳螂》，近期以金髮造型現身宣傳時更坦言：「從沒放棄過歌手夢。」

至於演員活動的經紀公司仍未確定，目前他正收到多家公司的邀約。

消息一出，韓網論壇瞬間掀起熱潮，許多網友驚呼「SM娛樂簽外部藝人還是第一次看到，好新鮮！」、「沒想到這組合，感覺會出神曲」、「強打的製作實力＋任時完的聲音＝期待值爆表！」，不少粉絲也猜測這次合作是Kangta牽線，「看起來像是Kangta幫忙搭橋，SM娛樂負責整體製作」、「這應該是一次性合作吧，但真的超驚喜！」。

同時，許多老粉笑說：「瞬間想起ZE:A時期的黃光熙哈哈哈，好想看他反應！」、「光熙看到新聞一定爆炸」、「沒想到任時完在SM娛樂出專輯，比想像中還搭！」更多留言則寫道：「任時完真的是多才多藝」、「SM娛樂的Solo都超高質感，這次也一定不例外」、「他演員形象太深了，差點忘了原來是偶像出身」。

任時完與SM娛樂的合作讓粉絲充滿期待，也被視為今年韓樂圈最出乎意料、也最令人好奇的新組合之一。