寧靜車廂熱議！歐陽靖曝台高鐵vs 日新幹線3差異：民情根本就不能比較

記者張筱涵／綜合報導

近日台灣社群媒體上關於「高鐵寧靜車廂政策」的爭議延燒，家長們擔心帶孩子搭車會被貼上「擾人」標籤。歐陽靖以常在日本搭新幹線也在台灣生活的媽媽身分分享，以親身經驗分析台日文化差異，指出：「民情根本不能比較。」

▲高鐵寧靜車廂是近期熱門話題。（圖／高鐵公司提供）



歐陽靖指出，日本搭乘新幹線的主要乘客以商務人士為主，親子客與長輩比例遠低於台灣，「新幹線票價昂貴，多數上班族是公司報銷；日本人國內旅遊反而搭飛機或巴士，長輩與親子家庭也多選擇自駕或團體巴士行程。」因此，新幹線上少見小孩哭鬧或長輩播放影片的情況。

歐陽靖進而補充，日本長輩使用智慧型手機的比例不高，多數搭車時會看報紙、玩數獨或閉目養神：「日本公共交通原本就規定不能講電話、手機要開靜音，這在社會上是基本禮儀。」

至於新幹線是否「真的安靜」，歐陽靖也說明：「這要看時段與車廂。早上通勤列車上大家都在打電腦，晚上下班族則會邊喝邊聊，不會被列車組員制止。只有末班車會特別安靜，因為大家都累到睡著，有人打呼也沒人管。」她指出，自由座車廂最吵，常見外國旅客聊天熱絡，「列車組員也不會干涉，除非真的太過分。」

歐陽靖接著分析日本兒童被認為「比較安靜」的原因，不是因為孩子特別乖，而是日本社會高度重視「讀空氣（空気が読める）」的能力：「家長若知道孩子容易哭鬧，就不會帶去需要安靜的場所，因為那樣會被視為KY，也就是『白目』。」她強調，日本家長會選擇親子餐廳、遊樂園或觀光列車等地，而不是在咖啡廳或通勤電車裡讓小孩放聲尖叫，「如果有人在這些親子友善場所嫌小孩吵，那反而是他們KY。」

同時，歐陽靖也提到日本社會對育兒的包容：「日本人相信孩子是國家未來，因此對兒童的聲音普遍更有同理心。」文末，她總結道：「總結以上這些觀察，希望大家別再把台灣高鐵的『寧靜車廂』政策拿來跟日本新幹線比對，因為民情根本就不能比較。」

歐陽靖進一步建議，高鐵若想強化秩序，與其使用「寧靜車廂」這個名稱，不如改成「禮貌手機政策」，比照日本的マナーモード（禮貌模式）：禁止講電話、手機擴音、放影片出聲等，讓全車維持安靜而非針對家長與兒童。

歐陽靖也溫暖地表示：「在台灣帶孩子出門壓力已經夠大了，如果能讓規定更清楚、用語更友善，大家的心情也會輕鬆許多。」她分享一張孩子在新幹線上熟睡的照片，感性寫道：「我也是從半獸人階段熬過來的媽媽，小孩總會長大，我們一起加油！」