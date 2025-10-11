ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「日本最帥高中生」來台
酷炫19歲就植髮
連晨翔寵妻「替劉品言煮薑茶」　
夏語心拍攝到一半…裙子突往上飛「下體被看光」！崩潰：全場都男生

記者潘慧中／綜合報導

夏語心最近在《11點熱吵店 》分享一段尷尬的拍攝經歷。她當時本來在國外度假，結果臨時接到公司通知，有廠商想提前拍攝，她便從澳洲一路飛回台灣。歷經約9小時搭經濟艙的長途飛行，她一直扭動身體很不舒服，沒想到一到拍攝現場就迎來一件超尷尬的事。

▲▼夏語心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

▲夏語心曾不小心春光外洩。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

夏語心透露，出國習慣穿一次性的內褲，結果好巧不巧，拍攝時不只要穿裙子，還要營造出有風在吹得飄逸感，而且攝助甚至是菜鳥！對方為了抓角度，竟直接從下方用強風一吹，「整個裙子就貼到我的胸口，全部被他看到！」

▲▼夏語心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

▲夏語心當時是穿一次性內褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

更讓夏語心崩潰的是，「如果我是穿性感的漂亮內褲就算了，我穿一次性的內褲，還因為我坐了9個小時的飛機，它已經融掉了，只剩下橡皮筋！」

▲▼夏語心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

▲▼夏語心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

▲▼夏語心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

▲夏語心被菜鳥攝助吹起裙子。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

夏語心形容那一刻「整個屁股旁邊都炸出來」，而且廠商全部都在前面看，攝影師、打光師都是男生，全場瞬間安靜，「我真的尬爆，我的下體被大家看光！」

▲▼夏語心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

▲夏語心透露廠商和工作人員全部都是男生。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）

事後被問到是否有要求刪照時，夏語心哭笑不得地說：「當然」要刪掉啊！」只不過，現在回想起來仍心有餘悸，「如果是性感內褲，我也覺得很有面子。」

