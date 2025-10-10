爆紅歌手講中文超萌笑場　想騎YouBike「得知30分內免費」：真假？

記者吳睿慈／台北報導

日本創作女歌手asmi首度來台，即將在11日與樂迷見面，她10日接受台灣媒體聯訪，頂著俏皮短髮、活潑現身，親切打招呼並表示，「我是第一次在台灣開演唱會，現在還沒辦法想像，明天的演唱會是如何，期待跟粉絲見面。」以歌曲〈#ヨワネハキ〉爆紅，她表示生活其實沒有太大改變，「大家比較熟悉的是我的聲音，但偶爾在便利商店會聽到我的歌在播，我會很驚喜。」

▲asmi首度來台，即將在11日開唱。（圖／好玩國際提供）



asmi首度來到台灣，很感謝這次演出機會促成，「一直都很想來台灣，日本以外最多的歌迷是台灣粉絲，一直跟團隊說想要來台灣開唱」，夢想終於實現，她也透露：「9月底在日本舉辦簽名會，有台灣粉絲來參加我的活動，今天到機場時，也有粉絲在等我。」很感謝歌迷的支持。

來台前，asmi事前有做功課，「我很想去九份，來以前我有看了一下YouTube，但這次因為行程的關係我沒辦法去，希望之後自己私下來玩再去看看，九份風景很漂亮，好像也可以買小土產回去」，喜愛貓熊的她，加碼表示「想去木柵動物園」。

演唱會名稱為「Nice to meet you」，asmi靦腆笑著：「如果要跟別人介紹我自己的話，新歌裡有一句歌詞『我想成為太陽』，平常自己也會抱持這樣的心情去面對大家，幫大家把負面的情緒揮散掉，我可以幫助大家把那片烏雲撥開。」假如自己心情低落時？她則會騎著腳踏車出去曬太陽，得知台灣有YouBike，還可以30分鐘內免費，她露出驚喜表情大呼：「真的嗎？好像不錯，明天可以騎看看！」

▲asmi形容自己是太陽，希望幫大家把烏雲撥開。（圖／好玩國際提供）



透過神曲〈#ヨワネハキ〉（Yowanehaki）爆紅，asmi很謙虛，表示自己沒有感受到太大的差異，「我沒有被認出來過，大家比較認識的是我的歌聲，但我實際有感受到的例子是，我的歌曲在便利商店播出，我就會覺得『喔？是我的歌欸』。」

11日在台開唱，asmi現場學習台語「哩後」，她笑喊「明天我會用看看」，不過在聊到知道的中文單字，她只唸得出「今天」，講一講還笑場，模樣很可愛。最後，她喊話台灣樂迷「真的很開心可以見到大家，我會更加努力，希望有更多機會可以來台灣與樂迷們互動建立深層的關係」，她11日預計在三創生活園區CLAPPER STUDIO與歌迷見面。