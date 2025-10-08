記者田暐瑋／綜合報導

知名房產YouTuber「Ted」擁有超過50萬粉絲，8日拍片控訴3歲女兒的幼兒園老師不當管教，孩子曾遭教師以膠帶封嘴、被帶進「小黑屋」關閉，且有多名孩童和家長證詞，校方稍早也提出3點回應「絕無此事」，雙方各執一詞，引發社會輿論高度關注。

Ted在影片中情緒激動地表示，女兒因受到虐待而夜間驚醒、做惡夢，甚至需要就診幼兒心理科，連妻子也因此失眠多日，講到這裡一度心疼哽咽，有家長作證表示，看到當事老師將孩子拉到監視器死角，用膠帶貼住小孩嘴巴、拍打臉部，甚至將哭泣的孩子帶到「小黑屋」關閉，部分家長反映孩子回家後情緒變得失控，哭訴：「如果哭哭壞壞就會被帶去關在別間教室。」

▲YouTuber「Ted」女兒遭學校不當管教。（圖／翻攝自YouTube／35線上賞屋）



[廣告]請繼續往下閱讀...

另外還有家長透露，當事老師在午休時間，會把「自己認為很麻煩、不好帶」的小孩帶到教室外，讓小孩睡在走廊地板，Ted與全班家長共同前往學校理論，但校方態度被指避重就輕，拒絕提供監視器畫面，他強調手中已掌握「一槍斃命的證據」，一定會用盡各種方法讓社會正視此事。

遭到指控的幼兒園位於林口，是一間知名、收費昂貴的雙語學校，校方8日上午發表聲明，表示已成立專案調查小組，調閱教室監視器錄影並逐一約談相關教師，提出3聲明否認虐童，說明老師是因工作需要，習慣將膠帶黏在手臂，並非用於學生；至於「小黑屋」一說，是老師將尚未被家長接走的學生集中於教室內，在學生吵鬧時關燈片刻以安撫情緒，全程有教師陪同；有關「臉會被輕拍很多次」部分，強調絕無此事，目前已引起當地家長群高度關注。

▲YouTuber「Ted」女兒遭學校不當管教。（圖／翻攝自YouTube／35線上賞屋）