「日本最帥高中生」來台
酷炫19歲就植髮
連晨翔寵妻「替劉品言煮薑茶」　
10月11日星座運勢／處女水瓶桃花運大爆發！　巨蟹投懷送抱好甜蜜

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：做事有條有理

感情：單身結識異性

財運：易得貴人建議

幸運色：白色

貴人：處女

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：待人有情有理

感情：收到愛情禮物

財運：進財機會頗多

幸運色：棕色

貴人：牡羊

小人：天蠍

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：做事細心謹慎

感情：情人間愛意濃

財運：條理分散投資

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：雙子

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：獲得長官支援

感情：溫柔體貼關愛

財運：增加多元投資

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：魔羯

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：工作順心順利

感情：得到溫柔呵護

財運：分散獲利風險

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：獅子

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：決策果斷精準

感情：單身者易艷遇

財運：謹慎投資理財

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：企劃獲得肯定

感情：投入愛人懷裡

財運：偏財運很不錯

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：能力受到重視

感情：提升自己形象

財運：理財計劃得宜

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：工作按部就班

感情：單身提升桃花

財運：投資見好就收

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天秤

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：思考展現能量

感情：體驗美好愛情

財運：錢財有好發展

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：處女

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：理性看待事務

感情：嘴甜獲得信任

財運：減少意外風險

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：射手

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：創意靈活展現

感情：遇到心儀對象

財運：多元得財機會

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：水瓶

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

