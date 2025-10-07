顏正國從天才童星到導演《角頭2》　挺過入獄低潮50歲人生落幕

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國因演出張美君、朱延平執導的《好小子》系列電影走紅，不料今（7）日傳出過世消息。為此，「鋼鐵爸」阮橋本在社群平台發布訃告，悲痛證實顏正國離世的消息，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚。

▲顏正國。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）

顏正國在國小二年級出演電影《兒子的大玩偶》入圍金馬獎，出色的演技天分讓他獲得「天才童星」的封號，之後又憑《好小子》系列電影紅遍兩岸三地，星途備受看好。然而巨大名氣卻成為他求學阻力，常常被同學或校外人士找麻煩，他在提出休學後，自己也開始與幫派有了接觸，在12歲那年染上毒癮。

▲顏正國過世。（圖／中天提供）

此後，顏正國又屢次犯下竊盜、持有槍械、傷害等罪，前前後後總共入獄服刑了16年，直到2012年假釋獲准，接著重拾演員身分，後來在拍電影《少年吔》時傳出跟數位投資人發生糾紛，引發不小議論，為此他事後也發表聲明澄清，並請有心人士不要再散播不實毀謗言論。之後顏正國在2018年執導《角頭2：王者再起》創下亮眼成績，如今傳出離世的消息，大批粉絲紛紛湧入他生前最後的貼文底下哀悼，「一路好走！RIP」、「阿國，一路好走」、「小時候的偶像。一路好走。」