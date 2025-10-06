流口水！人夫Loco放送福利來台脫了　大咖女星驚喜現身全場嗨爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓饒舌歌手Loco長相靦腆，但唱起rap時有反差魅力，受到很多樂迷喜愛。他晉升為人夫後，婚後首度來到台灣開專場，4日晚於台北華山Legacy舉行亞洲巡迴演唱會 ，以台北作為海外首站正式啟程，還邀來特別嘉賓Karencici，唱到尾段時，更嗨到脫掉上衣，從開場到安可，氣氛一路高漲。

▲Loco巡演海外第一站獻給台北。（圖／D-SHOW提供）



Loco以人氣代表作〈Eh Freestyle〉、〈Dam〉、〈Radio〉、〈Matcha High〉等歌曲揭開序幕，全場尖叫聲不斷，他特別用中文向觀眾問候：「大家好，我是Loco！歡迎大家來我人生第一場個人巡迴演唱會，而且第一個城市就是台北。大家都知道，初體驗是最難忘的，希望你們也跟我一樣不要忘記今晚。」一句話讓全場再次陷入熱烈歡呼。

▼▲Loco巡演找來Karencici當嘉賓。（圖／D-SHOW提供）



演唱會邀來特別嘉賓Karencici震撼登場，Loco與她合唱〈R&B Girl〉，讓全場陷入沸騰，他感謝Karencici熱情相挺，笑說：「因為我真的太熱愛音樂了，邀請Karencici一起，希望未來有機會好好向她道謝。」他也幽默自虧：「原本Karencici演出的時候，我可以趁機去換衣服，但沒想到兩首歌變成一首，所以我還沒準備好就被推出來了，這樣應該也沒關係吧？」自然真誠的模樣讓全場笑聲與尖叫聲交織不斷。

活動進入尾聲時，Loco以重節奏曲目〈119〉、〈TTFU〉掀起最後一波高潮。唱到〈BOSS〉時，他率性脫下上衣，展現平時就有在健身的結實胸肌與腹肌，還開玩笑說：「今天就是為了台北的你們脫的！」全場瞬間陷入瘋狂。

▲Loco開唱放送福利嗨到脫了。（圖／讀者提供）



在觀眾熱烈的安可聲中，Loco再次回到舞台，演唱〈Still〉、〈I Need Your Love〉等經典作品，並與粉絲一同記錄這個難忘夜晚。他感性表示：「今天真的很開心，謝謝你們的愛，我會記得今晚的每一刻。」寵粉的他，因為不捨離開舞台，更加碼演唱多首歌單以外的曲目，並走下台與粉絲近距離互動，全場近40首歌曲，誠意滿滿，為這場充滿驚喜與感動的演出劃下完美句點。