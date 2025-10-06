八點檔女星赴大陸認了遇潛規則　「導演進房試戲」驚吐黑暗內幕！

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星徐千京擁有亮麗外型、火辣身材，近期在《好運來》飾演反派獲得好評，又成功接下民視下一檔新戲《豆腐媽媽》拍攝，日前她出席該戲開鏡記者會，談及過去在大陸拍戲時的回憶，曾遇上導演進房潛規則，幸好她機警避開才沒有釀成憾事。

▲徐千京。（圖／民視提供）

徐千京出身醫生世家，但她一心想朝著演藝圈發展，在台藝大畢業後到北京電影學院念電影表演創作碩士，曾跟已逝男星于朦朧一起合作過網路劇《世界辣麼大》，談及對方過世的陰謀論疑似與潛規則有關，她雖表示自己不清楚，卻也揭露了當時自己曾遇上潛規則。

▲徐千京曾跟于朦朧合作。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

原來，當時徐千京在大陸發展，曾遇過導演邀約晚上到她房間試戲的經驗，如果接受潛規則就會心照不宣地關上門，但她說道「一個巴掌拍不響，要懂得圓融拒絕」，因為自己不願接受潛規則，當導演上門試戲時就會用裝傻方式避開，像是刻意不關上房門，並適時地禮貌性拒絕。

▲徐千京到大陸發展時曾遇上潛規則。（圖／民視提供）

不僅如此，徐千京也透露「潛規則」一定要私約才會發生，通常導演會在試完戲後加微信聯絡方式，再透過私訊方式提出邀約，但她當時在3年拍了將近30部戲，每次只要有飯局邀約她都一概拒絕，久而久之圈子裡也會傳出她不會赴約的消息，後來就再也沒人揪她出門。

▲徐千京到大陸發展時曾遇上潛規則。（圖／翻攝自IG）

最後，徐千京說道「內地要用『懂事』的演員」，除了潛規則之外，還有人用會拿出自己的酬勞上交給劇組工作人員，但她強調「聰明的演員不會用身體去交換」，更意外脫口自己曾聽說過潛規則有很多事「男生對男生」，而她目前離開大陸，在疫情的時候就返台發展。