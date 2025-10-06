八點檔女星是于朦朧生前朋友！　曝「最後一次聯繫」揭他私下暖舉

記者黃庠棻／台北報導

大陸男星于朦朧在9月墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，北京警方事後也發布警情通報打臉謠言。曾與于朦朧合作過的八點檔女星徐千京，近日出席新戲開鏡發佈會，也談及了與對方相處的點滴。

▲徐千京曾與于朦朧合作。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

八點檔女星徐千京擁有亮麗外型、火辣身材，近期在《好運來》飾演反派獲得好評，又成功接下民視下一檔新戲《豆腐媽媽》拍攝，日前她出席該戲開鏡記者會，被問到與于朦朧合作的回憶，透露兩人是在拍攝網路劇《世界辣麼大》結緣。

▲徐千京返台演出八點檔。（圖／民視提供）

當時徐千京剛在大陸發展不久，于朦朧已經是個當紅男星，雖然名氣上有落差，但對方仍就對所有人相當照顧，完全沒有巨星的架子，整個合作過程都玩在一起，雙方最後一次聯繫大概在5年前，那個時候剛好她要回台灣發展，雖然已經有7年沒有聯絡，但她仍記得對方的溫暖。

▲徐千京曾與于朦朧合作。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

談到于朦朧，徐千京不斷大讚對方陽光、帥氣，坦言大陸有很多已經走紅的明星通常都不太會理會新人，但于朦朧不一樣，她甚至可以跟對方交換聯繫方式。因此，徐千京在得知于朦朧的死訊時，一時之間無法置信，但對於網路上的陰謀論，她則坦言不太清楚。