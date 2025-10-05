趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
▲趙薇過往訪談影片被抓出。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇過往訪談影片被抓出。（圖／翻攝自微博）

記者曾羿翔／綜合報導

曾因演出《還珠格格》中「小燕子」一角紅遍華語圈的女星趙薇，近年因捲入稅務與資本問題，自2021年起遭中國官方列為「劣跡藝人」，全面遭到封殺。近日一段她過去參與綜藝節目的舊影片被翻出，再度掀起一波爭議與陰謀論討論。

該影片中，節目主持人黎芷珊在尾聲邀請嘉賓分享一個從未公開的秘密，趙薇竟語出驚人地說，「我殺過人」，並隨即露出燦爛笑容，主持人接著說，「你真的殺過人嗎？」趙薇笑聲中回答，「你快哭了，這什麼答案？」雖然現場氣氛一度輕鬆，但不少觀眾對這段發言仍感到毛骨悚然。

這段影片重新被翻出，恰逢中國男星于朦朧於2025年9月墜樓身亡，引發各種猜測與輿論風暴，也讓已故男星喬任梁2016年離世的事件再度被提起。有網友將趙薇「殺過人」之語與喬任梁之死聯想，甚至聲稱兩人有親戚關係，懷疑趙薇曾邀喬任梁參加聚會，而那天正是他過世之日。網路留言區湧現「所以她殺的人是喬任梁？」、「他們是親戚」、「那天是她邀他去聚會的」等揣測。

不過如今也有網友發現，該段節目錄製時間其實是2013年，早於喬任梁去世的2016年，讓原本的陰謀論出現轉向。有人開始猜測趙薇言語中的「殺人」是否另有所指，甚至懷疑是與《還珠格格》中飾演「香妃」的劉丹有關。

劉丹於2001年與同劇演員朱宏嘉（飾演蕭劍）和攝影師柳青一同開車返家時，於高速公路發生車禍。當時前方有黑色障礙物，儘管駕駛人嘗試閃避，但仍因車速過快撞上護欄。朱宏嘉與柳青因安全帶與安全氣囊保住性命，坐在後座未繫安全帶的劉丹則不幸被拋出車外，送醫後宣告不治，年僅25歲。

該事件當年震驚娛樂圈，如今因趙薇的舊片段而被重新提及，讓原本已平息的悲劇再度引發討論。

儘管各種揣測甚囂塵上，喬任梁家屬與好友如陳喬恩早在事發後便已公開澄清，他因罹患憂鬱症輕生，呼籲外界停止無根據的傳言，尊重逝者與家人。而趙薇對於此次舊片段與陰謀論風波，至今仍未做出任何回應。

