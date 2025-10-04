20多歲正妹主播遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪哀求」　監視器畫面曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓20多歲女網紅尹智雅（윤지아）是知名直播主，9月遭到殺害，被棄屍在山林中，韓國SBS節目《궁금한 이야기 Y》深入調查命案內幕，兇手是50多歲的幕後金主崔男，死前一天被拍到崔男突然向她下跪苦苦哀求，兩人之間的糾紛引發高度關注。

尹智雅的遺體在全羅北道的一處荒山被發現，死亡推測時間為9月11日下午3點後，智雅母親表示：「刑警說在下午3點27分的時候，監視器拍到她似乎正要下車，但被強行拉回車內，車門隨後關閉。」警方追查到兇手是從事SNS代理商的50多歲崔男，以幫助增加粉絲數為由接近她，兩人是商業合作夥伴關係。

▲韓女主播尹智雅遭乾爹殺害棄屍。（圖／翻攝自韓網）



事實上，崔男在尹智雅所屬的直播平台中，是被稱為「大金主」的VIP，並且在網紅圈中以財力雄厚而聞名，一名主播透露：「如果要達到等級50，需要花費1億5千萬韓元（約3239萬元台幣），崔男的等級是46，這至少需要花費1億韓元（約2160萬元台幣）。」該平台根據打賞金額設置等級，而崔男的46等級代表他至少花費了1億韓元。

據悉，崔男雖自稱是一家IT公司社長，其實並不富裕，甚至因經濟困難導致房子被拍賣，深陷債務困境，案發前一天有監視器拍到他突然向尹智雅下跪，像是在懇求某事，隔天尹智雅就遭到殺害。