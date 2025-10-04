金鐘國婚禮「百名賓客保護新娘」　宋智孝揭震撼場面：沒人拿手機拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金鐘國在9月初完婚，但他對妻子身份保護到家，關於婚禮的一點一滴皆未對外公開。近日，宋智孝受訪時就被問到男方婚禮細節，她微婉地表示「其實我到現在還是不知道鐘國哥哥妻子的情報」，她更坦言大家都很尊重金鐘國，就連在婚禮上，都沒有半個人拿出手機拍照，場面相當神奇。

▲宋智孝近日為宣傳新作品接受韓媒採訪，透露至今還是不知道金鐘國妻子的情報。



宋智孝近日在韓接受訪問，由於她前陣子有去參加金鐘國婚禮，難免被問到細節，但她其實一問三不知，婚禮雖已經辦完，她對於男方妻子還是不太熟悉，「其實我到現在還是不知道鐘國哥哥妻子的情報，所以我也沒辦法告知太多」。

▲▼宋智孝透露婚禮當天沒人拿手機拍。



更神奇的是，參加婚禮的賓客所有人都有默契，全場一起保護女方身份， 宋智孝說：「去了婚禮後，真的沒有任何一個人拿起手機拍照。」正因所有人的同心協力，婚禮照片確實沒有流出半張。

看到10年多的好友金鐘國大婚，宋智孝心中頗有感觸，「曾經和我有感情線的人馬上組成家庭了，如果有因為我而獲得好的氣韻，我是開心的。」不過，對於自己的感情世界，她笑喊：「我沒在開玩笑，但現在戀愛對於我而言還是有點吃力。」承認暫時沒有戀愛的打算。