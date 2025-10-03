《霹靂火》秦楊現身花蓮救災！　「穿雨鞋發物資」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中本土劇資深男星秦楊（莊政博），就被網友目擊現身花蓮發放物資，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。

▲秦楊被網友目擊現身花蓮救災。（圖／Threads網友@minhao___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

透過網友在Threads分享的影片畫面可見到，秦楊上半身穿著一件紅色短袖上衣，下半身則是一件深藍色的牛仔褲，並將褲管塞進了腳上的黑色雨鞋中。影片中的他表情相當專注，一邊發放物資的同時也不忘與現場的其他志工溝通。畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛在底下留言討論「好讚」、「好親民帥呆了」、「秦楊大哥帥帥帥。」

▲秦楊被網友目擊現身花蓮救災。（圖／Threads網友@minhao___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事實上，秦楊近來身體狀況不佳，包含長骨刺、肺部、腸胃問題，後來右眼更在父親節當天突然失明，他到新店耕莘醫院急診檢查不出病因，直到去其他眼科就醫，才知是黑矇症引發突發性失明，因為第一時間沒有正確診斷，而錯失黃金治療期，讓他相當崩潰，為此他一度絕望表示：「眼睛看不到真的想去死！」如今被網友目擊現身花蓮救災，再度讓身體狀況受到關注。

▲秦楊近來身體狀況不佳。（圖／記者周宸亘攝）