女畫家認「不解Ryu每個月給Yuma錢」　公開離婚財產分配內幕

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今年1月正式宣布離婚，兩人展開新生活後的感情動向備受關注。不過最近女畫家證實與Ryu分手，雙方隔空交戰引發網友關注，其中女方更透過Threads發文，曝光Ryu和Yuma離婚後的財產分配狀況。

▲Ryu、Yuma今年初宣布離婚。（圖／翻攝自YouTube／Ryu）

女畫家在文中透露，Ryu與Yuma當初協議離婚時，商量好房子、車子賣掉後平分。不料，在實際執行時，卻完全變了樣。女畫家指控車子被Yuma要走了，當她問Ryu時，對方竟表示因為Yuma要，所以他就給了，並坦言自己只想趕快離婚，不想糾結這些事。

▲女畫家發文。（圖／翻攝自Threads）



至於房子的處理方式，女畫家透露Ryu給Yuma一筆錢，並解釋這筆錢是一年的房貸，若一年之內賣掉，Yuma會把多的錢退回來，讓女畫家坦言，當時覺得Ryu做事蠻靠譜的。如今Ryu沒向Yuma要回車子的錢，女畫家也坦言，自己曾好幾次叫Ryu去要，但對方總以沒臉開口為由，讓她直呼：「所以現在每個月在付的，站在我的角度，我真的不理解。」